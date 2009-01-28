Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Дженоа
Милан - Дженоа: обзор матча 28 января 2009
Милан
28.01.2009, среда, 22:30
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 1
Завершен
Дженоа
33'
Д. Бекхэм
88'
Д. Милито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Дженоа
Желтая карточка
М. Фламини
ГОЛ! 1:1!
Д. Милито
Замена
Ф. Сендерос
️️️️
К. Зеедорф
Замена
Роналдиньо
️️️️
Пато
Замена
М. Фламини
️️️️
Д. Бекхэм
Замена
Р. Палладино
️️️️
Д. Скулли
Замена
Э. Ванден Борре
️️️️
Т. Мотта
Желтая карточка
Д. Бьява
Желтая карточка
Д. Дзамбротта
Желтая карточка
М. Амброзини
Замена
Б. Янкович
️️️️
Ф. Модесто
ГОЛ! 1:0!
Д. Бекхэм
Желтая карточка
Д. Бекхэм
Желтая карточка
Д. Фавалли
19'
Желтая карточка
Д. Кришито
15'
Желтая карточка
И. Юрич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
0
Паоло Мальдини
ЦЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
32
Дэвид Бекхэм
ПП
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Дженоа
34
Рубиньо
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
8
Тиаго Мотта
ЦП
0
Омар Миланетто
ЦП
28
Иван Юрич
ЦП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Милан
7
Лука Антонини
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
20
Матье Фламини
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
7
Марко Росси
ПП
7
Бошко Янкович
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
4-4-1
32
Аббьяти
18
Янкуловски
0
Мальдини
19
Фавалли
19
Дзамбротта
21
Пирло
10
Зеедорф
90
Амброзини
32
Бекхэм
12
Пато
4-4-2
34
Рубиньо
27
Место
4
Кришито
20
Бьява
16
Боккетти
8
Мотта
0
Миланетто
28
Юрич
32
Модесто
22
Милито
10
Скулли
10
Зеедорф
14
Сендерос
14
Сендерос
10
Зеедорф
32
Бекхэм
20
Фламини
20
Фламини
32
Бекхэм
12
Пато
49
Роналдиньо
49
Роналдиньо
12
Пато
8
Мотта
20
Ванден Борре
20
Ванден Борре
8
Мотта
32
Модесто
7
Янкович
7
Янкович
32
Модесто
10
Скулли
17
Палладино
17
Палладино
10
Скулли
Остались в запасе
Милан
Дженоа
7
Лука Антонини
ЛЗ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
73
Алессио Скарпи
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
7
Марко Росси
ПП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
7
Лука Антонини
ЛЗ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
7
Марко Росси
ПП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Милан - Дженоа
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Новости команд
Все
Милан
Дженоа
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Милана» и «Ференцвароша» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Милана» и «Ференцвароша» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Серия А. «Милан» без нервов победил «Интер» в дерби (3:1)
1 ноября
1
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+