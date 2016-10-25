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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Милан
Дженоа - Милан: обзор матча 25 октября 2016
Дженоа
25.10.2016, вторник, 21:45
Италия. Серия А, 10 тур
3 : 0
Завершен
Милан
11'
Н. Нинкович
80'
Ю. Куцка (АГ)
86'
Л. Паволетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Милан
ГОЛ! 3:0!
Л. Паволетти
Пас отдал
Д. Лаксальт
86'
Желтая карточка
М. Велозу
85'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Ю. Куцка
80'
Замена
Р. Фьямоцци
️️️️
Эденилсон
78'
Желтая карточка
Л. Паволетти
74'
70'
Замена
Сусо
️️️️
М. Ньянг
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Д. Симеоне
67'
62'
Замена
Л. Адриано
️️️️
К. Хонда
58'
Замена
Г. Гомес
️️️️
К. Бакка
56'
Красная карточка
Г. Палетта
Замена
Д. Лазович
️️️️
Н. Нинкович
54'
Желтая карточка
А. Иццо
40'
ГОЛ! 1:0!
Н. Нинкович
Пас отдал
Т. Ринкон
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЛФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
3
Кейсуке Хонда
РФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Дженоа
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Милан
22
Алессандро Плиццари
ВР
22
Габриэл
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Сусо
ПВ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
3-2-4-1-1
1
Перин
6
Муньос
4
Иццо
23
Лустиг
93
Лаксальт
8
Бурдиссо
88
Эденилсон
44
Велозу
8
Ринкон
30
Ригони
44
Нинкович
18
Симеоне
3-1-3-3
1
Доннарумма
22
Де Шильо
26
Романьоли
29
Палетта
5
Локателли
7
Бонавентура
15
Поли
33
Куцка
3
Хонда
70
Бакка
99
Ньянг
88
Эденилсон
15
Фьямоцци
15
Фьямоцци
88
Эденилсон
18
Симеоне
30
Паволетти
30
Паволетти
18
Симеоне
44
Нинкович
88
Лазович
88
Лазович
44
Нинкович
70
Бакка
15
Гомес
15
Гомес
70
Бакка
99
Ньянг
10
Сусо
10
Сусо
99
Ньянг
3
Хонда
4
Адриано
4
Адриано
3
Хонда
Остались в запасе
Дженоа
Милан
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
7
Лукас Окампос
ЛВ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
22
Алессандро Плиццари
ВР
22
Габриэл
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
7
Лукас Окампос
ЛВ
21
Горан Пандев
ЦФ
Остались в запасе
22
Алессандро Плиццари
ВР
22
Габриэл
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Дженоа - Милан
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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