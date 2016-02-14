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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Дженоа
Милан - Дженоа: обзор матча 14 февраля 2016
Милан
14.02.2016, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 25 тур
2 : 1
Завершен
Дженоа
5'
К. Бакка
64'
К. Хонда
90+2'
А. Черчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Дженоа
Желтая карточка
А. Романьоли
90'
+2
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
А. Черчи
Замена
М. Балотелли
️️️️
К. Бакка
88'
Замена
А. Поли
️️️️
Р. Монтоливо
83'
77'
Замена
О. Нтчам
️️️️
Б. Джемаили
Замена
Ж. Менез
️️️️
М. Ньянг
77'
67'
Желтая карточка
Л. Ригони
65'
Замена
Д. Лазович
️️️️
А. Иццо
ГОЛ! 2:0!
К. Хонда
Пас отдал
М. Де Шильо
64'
45'
Замена
А. Черчи
️️️️
Сусо
ГОЛ! 1:0!
К. Бакка
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
33
Алекс
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
30
Лука Ригони
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Милан
97
Алессандро Ливьери
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
7
Жереми Менез
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
10
Оливье Нтчам
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
4-4-2
1
Доннарумма
33
Алекс
26
Романьоли
13
Антонелли
22
Де Шильо
7
Бонавентура
3
Хонда
91
Бертолаччи
18
Монтоливо
99
Ньянг
70
Бакка
3-2-2-1-1
1
Перин
4
Иццо
8
Бурдиссо
87
Де Майо
15
Фьямоцци
11
Силва
30
Ригони
21
Джемаили
10
Сусо
9
Матавж
18
Монтоливо
15
Поли
15
Поли
18
Монтоливо
99
Ньянг
7
Менез
7
Менез
99
Ньянг
70
Бакка
45
Балотелли
45
Балотелли
70
Бакка
21
Джемаили
10
Нтчам
10
Нтчам
21
Джемаили
4
Иццо
88
Лазович
88
Лазович
4
Иццо
10
Сусо
7
Черчи
7
Черчи
10
Сусо
Остались в запасе
Милан
Дженоа
97
Алессандро Ливьери
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
16
Эудженио Ламанна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
97
Алессандро Ливьери
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Остались в запасе
16
Эудженио Ламанна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Милан - Дженоа
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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