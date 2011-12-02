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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Милан
Дженоа - Милан: обзор матча 02 декабря 2011
Дженоа
02.12.2011, пятница, 23:45
Италия. Серия А, 14 тур
0 : 2
Завершен
Милан
56'
З. Ибрагимович (П)
79'
А. Ночерино
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Милан
Желтая карточка
Ф. Рома
Замена
К. Хоркера
️️️️
Л. Пратто
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Робиньо
Желтая карточка
М. Велозу
ГОЛ! 0:2!
А. Ночерино
Пас отдал
К. Боатенг
Замена
З. Эдуардо
️️️️
Б. Янкович
Замена
А. Меркель
️️️️
К. Констан
Замена
К. Зеедорф
️️️️
М. Амброзини
ГОЛ с пенальти! 0:1!
З. Ибрагимович
Вторая желтая
К. Каладзе
Желтая карточка
К. Каладзе
Желтая карточка
Э. Моретти
Желтая карточка
Л. Антонини
Желтая карточка
А. Гранквист
13'
Желтая карточка
М. Амброзини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ПЗ
19
Кевин Констан
ЛП
7
Марко Росси
(К)
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
27
Джандоменико Место
ПП
2
Лукас Пратто
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Милан
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЛП
90
Массимо Амброзини
(К)
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
20
Альберто Аквилани
ПП
70
Робиньо
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Дженоа
21
Кристиано Лупателли
ВР
17
Фелипе Сеймур
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
57
Зе Эдуардо
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
Милан
30
Флавио Рома
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
4-4-2
1
Фрей
24
Моретти
13
Каладзе
4
Гранквист
3
Дайнелли
19
Констан
7
Росси
44
Велозу
27
Место
7
Янкович
2
Пратто
4-3-1-2
32
Амелия
20
Абате
33
Йепес
3
Силва
7
Антонини
20
Аквилани
90
Амброзини
23
Ночерино
27
Боатенг
11
Ибрагимович
70
Робиньо
19
Констан
21
Меркель
21
Меркель
19
Констан
7
Янкович
57
Зе Эдуардо
57
Зе Эдуардо
7
Янкович
2
Пратто
14
Хоркера
14
Хоркера
2
Пратто
90
Амброзини
10
Зеедорф
10
Зеедорф
90
Амброзини
70
Робиньо
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
70
Робиньо
Остались в запасе
Дженоа
Милан
21
Кристиано Лупателли
ВР
17
Фелипе Сеймур
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
30
Флавио Рома
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
17
Фелипе Сеймур
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
Остались в запасе
30
Флавио Рома
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
Главный тренер
Альберто Малезани
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Дженоа - Милан
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:40 (прямая)
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