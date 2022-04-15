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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Дженоа
Милан - Дженоа: обзор матча 15 апреля 2022
Милан
15.04.2022, пятница, 22:00
Италия. Серия А, 33 тур
2 : 0
Завершен
Дженоа
11'
Р. Леау
87'
Ж. Мессьяс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Дженоа
90'
+4
Желтая карточка
С. Хефти
90'
+1
Замена
Эрнани
️️️️
М. Бани
ГОЛ! 2:0!
Ж. Мессьяс
87'
Замена
Ф. Балло-Туре
️️️️
Р. Леау
86'
Замена
Б. Диас
️️️️
И. Беннасер
86'
Желтая карточка
С. Тонали
84'
79'
Желтая карточка
К. Йебоа
Замена
Р. Крунич
️️️️
М. Габбиа
74'
72'
Замена
К. Йебоа
️️️️
М. Френдруп
72'
Замена
А. Гюдмюндссон
️️️️
Н. Амири
Замена
А. Ребич
️️️️
О. Жиру
61'
Замена
Ж. Мессьяс
️️️️
А. Салемакерс
61'
55'
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
К. Экубан
55'
Замена
М. Дестро
️️️️
Р. Пикколи
ГОЛ! 1:0!
Р. Леау
Пас отдал
П. Калюлю
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Дженоа
46
Сальваторе Сиригу
ВР
22
Йохан Васкес
ЛЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
10
Надим Амири
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
25
Мортен Френдруп
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
2
Давиде Калабрия
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
21
Браим Диас
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
8
Марко Лазетич
ЦФ
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
23
Эрнани
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Меньян
19
Эрнандес
15
Калюлю
23
Томори
46
Габбиа
16
Тонали
10
Беннасер
19
Кессье
27
Леау
56
Салемакерс
9
Жиру
4-1-3-2
46
Сиригу
30
Хефти
13
Бани
5
Эстигард
22
Васкес
4
Галдамес
10
Амири
47
Бадель
25
Френдруп
91
Пикколи
81
Экубан
56
Салемакерс
10
Мессьяс
10
Мессьяс
56
Салемакерс
9
Жиру
9
Ребич
9
Ребич
9
Жиру
27
Леау
97
Балло-Туре
97
Балло-Туре
27
Леау
46
Габбиа
33
Крунич
33
Крунич
46
Габбиа
10
Беннасер
21
Диас
21
Диас
10
Беннасер
81
Экубан
72
Мелегони
72
Мелегони
81
Экубан
13
Бани
23
Эрнани
23
Эрнани
13
Бани
10
Амири
80
Гюдмюндссон
80
Гюдмюндссон
10
Амири
91
Пикколи
21
Дестро
21
Дестро
91
Пикколи
25
Френдруп
9
Йебоа
9
Йебоа
25
Френдруп
Остались в запасе
Милан
Дженоа
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Давиде Калабрия
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
70
Даниэль Мальдини
АП
8
Марко Лазетич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
90
Маноло Портанова
АП
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Давиде Калабрия
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
70
Даниэль Мальдини
АП
8
Марко Лазетич
ЦФ
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
90
Маноло Портанова
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Милан - Дженоа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Киффи
(Падуя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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