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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Дженоа
Милан - Дженоа: обзор матча 06 января 2010
Милан
06.01.2010, среда, 22:45
Италия. Серия А, 18 тур
5 : 2
Завершен
Дженоа
31'
Роналдиньо (П)
38'
Т. Силва
48'
М. Боррьелло
60'
М. Боррьелло
76'
К. Хунтелаар (П)
25'
Д. Скулли
79'
Д. Суасо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Дженоа
Замена
Э. Креспо
️️️️
Д. Суасо
Желтая карточка
И. Юрич
ГОЛ! 5:2!
Д. Суасо
Замена
М. Янкуловски
️️️️
Д. Бекхэм
ГОЛ с пенальти! 5:1!
К. Хунтелаар
Желтая карточка
М. Росси
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
М. Боррьелло
Замена
М. Фламини
️️️️
А. Пирло
Замена
А. Сапатер
️️️️
Д. Место
ГОЛ! 4:1!
М. Боррьелло
Пас отдал
Д. Гаттузо
ГОЛ! 3:1!
М. Боррьелло
Пас отдал
Л. Антонини
Желтая карточка
М. Амброзини
+2
ГОЛ! 2:1!
Т. Силва
Пас отдал
М. Амброзини
Замена
Ф. Модесто
️️️️
Э. Моретти
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Роналдиньо
Желтая карточка
М. Амелия
ГОЛ! 0:1!
Д. Скулли
Пас отдал
Р. Паласио
Пенальти не реализован!
Роналдиньо
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Дида
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
90
Массимо Амброзини
(К)
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
32
Дэвид Бекхэм
ПВ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Дженоа
32
Марко Амелия
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ЛП
28
Иван Юрич
ЦП
0
Омар Миланетто
ЦП
7
Марко Росси
(К)
ПП
10
Джузеппе Скулли
ЛФ
9
Давид Суасо
ЦФ
8
Родриго Паласио
РФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Милан
30
Марко Сторари
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
88
Иван Фатич
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
0
Альберто Сапатер
ЦП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
4-3-2-1
1
Дида
7
Антонини
13
Неста
3
Силва
20
Абате
90
Амброзини
21
Пирло
8
Гаттузо
49
Роналдиньо
32
Бекхэм
22
Боррьелло
3-4-3
32
Амелия
24
Моретти
4
Кришито
20
Бьява
7
Росси
28
Юрич
0
Миланетто
27
Место
8
Паласио
9
Суасо
10
Скулли
32
Бекхэм
18
Янкуловски
18
Янкуловски
32
Бекхэм
21
Пирло
20
Фламини
20
Фламини
21
Пирло
22
Боррьелло
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
22
Боррьелло
24
Моретти
32
Модесто
32
Модесто
24
Моретти
27
Место
0
Сапатер
0
Сапатер
27
Место
9
Суасо
9
Креспо
9
Креспо
9
Суасо
Остались в запасе
Милан
Дженоа
30
Марко Сторари
ВР
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
88
Иван Фатич
ЦЗ
73
Алессио Скарпи
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Остались в запасе
88
Иван Фатич
ЦЗ
73
Алессио Скарпи
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Милан - Дженоа
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая); "Россия 2" 22:40 (прямая)
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