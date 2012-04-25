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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Дженоа
Милан - Дженоа: обзор матча 25 апреля 2012
Милан
25.04.2012, среда, 20:00
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 0
Завершен
Дженоа
86'
К. Боатенг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Дженоа
ГОЛ! 1:0!
К. Боатенг
Желтая карточка
Э. Моретти
Замена
М. Велозу
️️️️
Ф. Беллуски
Замена
М. Лопес
️️️️
Л. Антонини
Замена
М. Альхассан
️️️️
Д. Скулли
Вторая желтая
Б. Янкович
Замена
Р. Карвальо
️️️️
В. Бирса
Желтая карточка
Б. Янкович
Желтая карточка
С. Мунтари
Замена
А. Кассано
️️️️
С. Эль-Шаарави
Замена
К. Боатенг
️️️️
М. ван Боммел
Желтая карточка
М. Йепес
Желтая карточка
И. Абате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЛВ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
6
Марк ван Боммел
ОП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ПЗ
7
Бошко Янкович
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
8
Давиде Бьондини
ПП
25
Фернандо Беллуски
ЛФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
РФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Милан
32
Марко Амелия
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
99
Антонио Кассано
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Дженоа
21
Кристиано Лупателли
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
18
Масавуду Альхассан
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
57
Зе Эдуардо
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
4-1-2-2-1
32
Аббьяти
7
Антонини
13
Неста
33
Йепес
20
Абате
6
ван Боммел
18
Эмануэльсон
4
Мунтари
92
Эль-Шаарави
23
Ночерино
11
Ибрагимович
4-3-3
1
Фрей
23
Бирса
13
Каладзе
4
Гранквист
24
Моретти
8
Бьондини
33
Куцка
7
Янкович
10
Скулли
8
Паласио
25
Беллуски
6
ван Боммел
27
Боатенг
27
Боатенг
6
ван Боммел
92
Эль-Шаарави
99
Кассано
99
Кассано
92
Эль-Шаарави
7
Антонини
11
Лопес
11
Лопес
7
Антонини
23
Бирса
45
Карвальо
45
Карвальо
23
Бирса
10
Скулли
18
Альхассан
18
Альхассан
10
Скулли
25
Беллуски
44
Велозу
44
Велозу
25
Беллуски
Остались в запасе
Милан
Дженоа
32
Марко Амелия
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
21
Кристиано Лупателли
ВР
19
Альберто Джилардино
ЦФ
57
Зе Эдуардо
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
19
Альберто Джилардино
ЦФ
57
Зе Эдуардо
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Милан - Дженоа
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 19:55 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол (HD)" 19:55 (прямая)
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