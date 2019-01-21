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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Милан
Дженоа - Милан: обзор матча 21 января 2019
Дженоа
21.01.2019, понедельник, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
0 : 2
Завершен
Милан
72'
Ф. Борини
83'
Сусо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Милан
88'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
Сусо
Замена
Н. Даль Монте
️️️️
М. Велозу
84'
83'
ГОЛ! 0:2!
Сусо
Пас отдал
П. Кутроне
79'
Замена
Х. Маури
️️️️
Х. Чалханоглу
Желтая карточка
Э. Жуканович
77'
Замена
П. Перейра
️️️️
Д. Бираски
76'
72'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Борини
Пас отдал
А. Конти
Желтая карточка
Э. Ролон
70'
58'
Желтая карточка
Л. Пакета
Замена
А. Фавилли
️️️️
Г. Пандев
58'
45'
+1
Желтая карточка
П. Кутроне
Желтая карточка
К. Ромеро
41'
14'
Замена
А. Конти
️️️️
К. Сапата
8'
Желтая карточка
Ф. Борини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
35
Эстебан Ролон
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
10
Сусо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Дженоа
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
23
Никола Даль Монте
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
4-3-3
13
Раду
4
Бираски
4
Кришито
21
Ромеро
87
Жуканович
44
Велозу
35
Ролон
11
Бесса
88
Лазович
21
Пандев
8
Куаме
4-1-1-2-2
1
Доннарумма
20
Абате
25
Сапата
37
Мусаккио
13
Родригес
8
Бакайоко
20
Чалханоглу
10
Сусо
11
Пакета
10
Кутроне
16
Борини
4
Бираски
13
Перейра
13
Перейра
4
Бираски
44
Велозу
23
Даль Монте
23
Даль Монте
44
Велозу
21
Пандев
99
Фавилли
99
Фавилли
21
Пандев
25
Сапата
13
Конти
13
Конти
25
Сапата
20
Чалханоглу
4
Маури
4
Маури
20
Чалханоглу
10
Сусо
70
Кастильехо
70
Кастильехо
10
Сусо
Остались в запасе
Дженоа
Милан
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
Главный тренер
Даниэле Де Росси
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Дженоа - Милан
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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