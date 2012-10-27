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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Дженоа
Милан - Дженоа: обзор матча 27 октября 2012
Милан
27.10.2012, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 0
Завершен
Дженоа
77'
С. Эль-Шаарави
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Дженоа
Замена
А. Ночерино
️️️️
У. Эмануэльсон
88'
80'
Замена
К. Хоркера
️️️️
Б. Янкович
ГОЛ! 1:0!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
И. Абате
77'
Желтая карточка
М. Йепес
74'
Замена
Д. Паццини
️️️️
Пато
72'
68'
Замена
Л. Крайнц
️️️️
Э. Моретти
59'
Желтая карточка
Ч. Бово
56'
Замена
А. Меркель
️️️️
А. Бертолаччи
Замена
К. Констан
️️️️
Л. Антонини
43'
36'
Желтая карточка
А. Бертолаччи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Милан
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Дженоа
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
21
Александер Меркель
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
22
Саид Ахмед Саид
ЦФ
9
Линус Халлениус
ЦФ
9
Леонардо Мелацци
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
3-2-3-1-1
32
Аббьяти
25
Сапата
23
Бонера
33
Йепес
7
Антонини
20
Абате
34
Де Йонг
18
Эмануэльсон
18
Монтоливо
92
Эль-Шаарави
12
Пато
3-2-3-2
1
Фрей
24
Моретти
13
Антонелли
31
Сампиризи
83
Бово
4
Гранквист
33
Куцка
91
Бертолаччи
28
Тошер
7
Янкович
9
Иммобиле
7
Антонини
19
Констан
19
Констан
7
Антонини
18
Эмануэльсон
23
Ночерино
23
Ночерино
18
Эмануэльсон
12
Пато
11
Паццини
11
Паццини
12
Пато
24
Моретти
32
Крайнц
32
Крайнц
24
Моретти
91
Бертолаччи
21
Меркель
21
Меркель
91
Бертолаччи
7
Янкович
14
Хоркера
14
Хоркера
7
Янкович
Остались в запасе
Милан
Дженоа
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
22
Саид Ахмед Саид
ЦФ
9
Линус Халлениус
ЦФ
9
Леонардо Мелацци
ЦФ
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
9
Боян Кркич
ЦФ
Остались в запасе
22
Саид Ахмед Саид
ЦФ
9
Линус Халлениус
ЦФ
9
Леонардо Мелацци
ЦФ
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Милан - Дженоа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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