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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Милан
Дженоа - Милан: обзор матча 09 мая 2010
Дженоа
09.05.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 37 тур
1 : 0
Завершен
Милан
57'
Д. Скулли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Милан
Замена
Р. Палладино
️️️️
Р. Паласио
Вторая желтая
М. Фламини
Замена
Д. Дзамбротта
️️️️
Л. Антонини
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Пато
Желтая карточка
М. Фламини
Замена
Д. Суасо
️️️️
Р. Аквафреска
Замена
К. Зеедорф
️️️️
Д. Гаттузо
ГОЛ! 1:0!
Д. Скулли
Желтая карточка
Д. Гаттузо
Замена
И. Фатич
️️️️
С. Папастатопулос
Желтая карточка
С. Боккетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
32
Марко Амелия
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
28
Иван Юрич
ЦП
0
Альберто Сапатер
ЦП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Милан
1
Дида
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
20
Матье Фламини
ЦП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
12
Пато
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
88
Иван Фатич
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
0
Омар Миланетто
ЦП
27
Роберт Гучер
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Давид Суасо
ЦФ
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
3-2-2-3
32
Амелия
4
Кришито
19
Папастатопулос
4
Томович
16
Боккетти
27
Место
28
Юрич
0
Сапатер
99
Аквафреска
8
Паласио
10
Скулли
4-3-1-2
1
Дида
20
Абате
19
Фавалли
3
Силва
7
Антонини
20
Фламини
8
Гаттузо
21
Пирло
49
Роналдиньо
22
Боррьелло
12
Пато
19
Папастатопулос
88
Фатич
88
Фатич
19
Папастатопулос
8
Паласио
17
Палладино
17
Палладино
8
Паласио
99
Аквафреска
9
Суасо
9
Суасо
99
Аквафреска
7
Антонини
19
Дзамбротта
19
Дзамбротта
7
Антонини
8
Гаттузо
10
Зеедорф
10
Зеедорф
8
Гаттузо
12
Пато
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
12
Пато
Остались в запасе
Дженоа
Милан
73
Алессио Скарпи
ВР
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
0
Омар Миланетто
ЦП
27
Роберт Гучер
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
32
Кристиан Аббьяти
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
0
Омар Миланетто
ЦП
27
Роберт Гучер
ЦП
Остались в запасе
32
Кристиан Аббьяти
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Дженоа - Милан
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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