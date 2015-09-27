Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Милан
Дженоа - Милан: обзор матча 27 сентября 2015
Дженоа
27.09.2015, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 0
Завершен
Милан
10'
Б. Джемаили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Милан
90'
+1
Желтая карточка
А. Бертолаччи
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
89'
Замена
С. Гакпе
️️️️
Л. Паволетти
85'
83'
Желтая карточка
Л. Адриано
80'
Замена
К. Бакка
️️️️
Д. Бонавентура
76'
Замена
Ю. Куцка
️️️️
Р. Монтоливо
Замена
О. Нтчам
️️️️
Д. Марчезе
70'
Желтая карточка
Б. Джемаили
67'
Желтая карточка
С. Де Майо
61'
Желтая карточка
Л. Паволетти
58'
56'
Желтая карточка
Д. Калабрия
Замена
А. Иццо
️️️️
Д. Фигейраш
56'
45'
+2
Замена
Р. Эли
️️️️
Н. Де Йонг
42'
Вторая желтая
А. Романьоли
18'
Желтая карточка
А. Романьоли
11'
Желтая карточка
Д. Бонавентура
ГОЛ! 1:0!
Б. Джемаили
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
8
Томас Ринкон
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Милан
13
Диего Лопес
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
19
Марио Эрарди
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
17
Рауль Асенсио
ЦФ
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
10
Сусо
ПВ
7
Алессио Черчи
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
3-2-3-2
16
Ламанна
90
Фигейраш
8
Бурдиссо
87
Де Майо
15
Марчезе
93
Лаксальт
17
Капель
21
Джемаили
8
Ринкон
30
Паволетти
8
Перотти
4-4-2
13
Лопес
2
Калабрия
26
Романьоли
25
Сапата
22
Де Шильо
7
Бонавентура
34
Де Йонг
18
Монтоливо
91
Бертолаччи
4
Адриано
45
Балотелли
90
Фигейраш
4
Иццо
4
Иццо
90
Фигейраш
15
Марчезе
10
Нтчам
10
Нтчам
15
Марчезе
30
Паволетти
6
Гакпе
6
Гакпе
30
Паволетти
34
Де Йонг
19
Эли
19
Эли
34
Де Йонг
18
Монтоливо
33
Куцка
33
Куцка
18
Монтоливо
7
Бонавентура
70
Бакка
70
Бакка
7
Бонавентура
Остались в запасе
Дженоа
Милан
39
Даниэле Соммарива
ВР
19
Марио Эрарди
ЦЗ
1
Самир Уйкани
ВР
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
17
Рауль Асенсио
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
10
Сусо
ПВ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
19
Марио Эрарди
ЦЗ
1
Самир Уйкани
ВР
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
17
Рауль Асенсио
ЦФ
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
10
Сусо
ПВ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Дженоа - Милан
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
Новости команд
Все
Дженоа
Милан
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
«Милан» хочет арендовать игрока «Реала» с правом выкупа за 60 миллионов
15 ноября
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
13 ноября
2
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
«Милан» хочет арендовать игрока «Реала» с правом выкупа за 60 миллионов
15 ноября
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
13 ноября
2
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+