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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Милан
Дженоа - Милан: обзор матча 08 марта 2013
Дженоа
08.03.2013, пятница, 23:45
Италия. Серия А, 28 тур
0 : 2
Завершен
Милан
23'
Д. Паццини
61'
М. Балотелли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Милан
Желтая карточка
Л. Антонелли
86'
Замена
Б. Янкович
️️️️
А. Гранквист
77'
Замена
К. Хоркера
️️️️
Ч. Бово
68'
67'
Замена
И. Абате
️️️️
С. Эль-Шаарави
65'
Вторая желтая
К. Констан
Желтая карточка
Ч. Бово
64'
61'
ГОЛ! 0:2!
М. Балотелли
Пас отдал
К. Сапата
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
М. Кассани
59'
55'
Желтая карточка
М. Фламини
46'
Замена
М. Йепес
️️️️
Ф. Мексес
32'
Желтая карточка
К. Констан
26'
Желтая карточка
М. Балотелли
25'
Замена
М. Балотелли
️️️️
Д. Паццини
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Паццини
22'
Травма
Д. Паццини
Желтая карточка
Д. Портанова
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ПЗ
13
Лука Антонелли
ЛП
28
Даниэл Тошер
ЦП
11
Хуан Варгас
ЦП
83
Чезаре Бово
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
АП
6
Маттиа Кассани
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
4
Салли Мунтари
ОП
20
Матье Фламини
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ПВ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Дженоа
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
14
Марко Ригони
АП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
70
Робиньо
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
3-5-1-1
1
Фрей
24
Моретти
90
Портанова
4
Гранквист
13
Антонелли
28
Тошер
11
Варгас
83
Бово
6
Кассани
91
Бертолаччи
22
Боррьелло
4-1-2-2-1
32
Аббьяти
22
Де Шильо
25
Сапата
5
Мексес
19
Констан
4
Мунтари
20
Фламини
18
Монтоливо
99
Ньянг
92
Эль-Шаарави
11
Паццини
83
Бово
14
Хоркера
14
Хоркера
83
Бово
6
Кассани
9
Иммобиле
9
Иммобиле
6
Кассани
4
Гранквист
7
Янкович
7
Янкович
4
Гранквист
5
Мексес
33
Йепес
33
Йепес
5
Мексес
92
Эль-Шаарави
20
Абате
20
Абате
92
Эль-Шаарави
11
Паццини
45
Балотелли
45
Балотелли
11
Паццини
Остались в запасе
Дженоа
Милан
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
14
Марко Ригони
АП
Главный тренер
Давиде Баллардини
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
70
Робиньо
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
14
Марко Ригони
АП
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
70
Робиньо
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Дженоа - Милан
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:40 (прямая)
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