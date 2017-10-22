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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Дженоа
Милан - Дженоа: обзор матча 22 октября 2017
Милан
22.10.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 9 тур
0 : 0
Завершен
Дженоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Дженоа
61'
Желтая карточка
А. Таарабт
40'
Желтая карточка
Э. Жуканович
Красная карточка
Л. Бонуччи
25'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Милан
30
Марко Сторари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
3-4-1-2
1
Доннарумма
13
Родригес
19
Бонуччи
25
Сапата
20
Чалханоглу
6
Билья
7
Бонавентура
19
Кессье
10
Сусо
16
Борини
9
Калинич
3-2-4-1
1
Перин
87
Жуканович
13
Россеттини
4
Иццо
20
Рози
93
Лаксальт
91
Бертолаччи
44
Велозу
30
Ригони
49
Таарабт
16
Галабинов
Остались в запасе
Милан
Дженоа
30
Марко Сторари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
16
Эудженио Ламанна
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
16
Эудженио Ламанна
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Милан - Дженоа
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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