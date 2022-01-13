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Расписание матчей
Италия. Кубок
Милан - Дженоа
Милан - Дженоа: обзор матча 13 января 2022
Милан
13.01.2022, четверг, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Дженоа
74'
О. Жиру
102'
Р. Леау
112'
А. Салемакерс
17'
Л. Эстигард
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Милан - Дженоа
Желтая карточка
А. Салемакерс
115'
ГОЛ! 3:1!
А. Салемакерс
Пас отдал
Т. Эрнандес
112'
111'
Замена
М. Бани
️️️️
Л. Эстигард
106'
Замена
П. Гильоне
️️️️
М. Портанова
ГОЛ! 2:1!
Р. Леау
Пас отдал
Б. Диас
102'
87'
Замена
Г. Пандев
️️️️
К. Йебоа
Замена
А. Салемакерс
️️️️
Ж. Мессьяс
80'
ГОЛ! 1:1!
О. Жиру
Пас отдал
Т. Эрнандес
74'
71'
Замена
Ф. Кассата
️️️️
К. Экубан
64'
Желтая карточка
С. Хефти
63'
Замена
М. Дестро
️️️️
Ф. Кайседо
Замена
Р. Леау
️️️️
А. Ребич
62'
Замена
Б. Диас
️️️️
Д. Мальдини
62'
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
Р. Крунич
62'
53'
Желтая карточка
Л. Эстигард
47'
Желтая карточка
К. Йебоа
Желтая карточка
С. Тонали
42'
37'
Желтая карточка
М. Бадель
Замена
А. Флоренци
️️️️
Ф. Томори
24'
17'
ГОЛ! 0:1!
Л. Эстигард
Пас отдал
М. Портанова
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Дженоа
1
Адриан Шемпер
ВР
22
Йохан Васкес
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
47
Милан Бадель
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
69
Лапо Нава
ВР
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
91
Лука Станга
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
21
Браим Диас
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
93
Эмиль Робак
ЦФ
Дженоа
46
Сальваторе Сиригу
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
7
Абдулайе Туре
ОП
27
Стефано Стураро
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
21
Александер Букса
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
23
Томори
46
Габбиа
15
Калюлю
16
Тонали
33
Крунич
9
Ребич
70
Мальдини
10
Мессьяс
9
Жиру
4-2-1-3
1
Шемпер
30
Хефти
5
Эстигард
13
Ванхесден
22
Васкес
47
Бадель
72
Мелегони
90
Портанова
81
Экубан
10
Кайседо
9
Йебоа
9
Ребич
27
Леау
27
Леау
9
Ребич
23
Томори
24
Флоренци
24
Флоренци
23
Томори
33
Крунич
8
Бакайоко
8
Бакайоко
33
Крунич
70
Мальдини
21
Диас
21
Диас
70
Мальдини
10
Мессьяс
56
Салемакерс
56
Салемакерс
10
Мессьяс
90
Портанова
18
Гильоне
18
Гильоне
90
Портанова
5
Эстигард
13
Бани
13
Бани
5
Эстигард
81
Экубан
29
Кассата
29
Кассата
81
Экубан
9
Йебоа
21
Пандев
21
Пандев
9
Йебоа
10
Кайседо
21
Дестро
21
Дестро
10
Кайседо
Остались в запасе
Милан
Дженоа
83
Антонио Миранте
ВР
69
Лапо Нава
ВР
91
Лука Станга
ПЗ
93
Эмиль Робак
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
46
Сальваторе Сиригу
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
7
Абдулайе Туре
ОП
27
Стефано Стураро
ЦП
21
Александер Букса
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
69
Лапо Нава
ВР
91
Лука Станга
ПЗ
93
Эмиль Робак
ЦФ
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
7
Абдулайе Туре
ОП
27
Стефано Стураро
ЦП
21
Александер Букса
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Андрей Шевченко
Статистика матча Милан - Дженоа
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Аурельяно
(Болонья)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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