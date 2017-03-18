Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Дженоа
Милан - Дженоа: обзор матча 18 марта 2017
Милан
18.03.2017, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 0
Завершен
Дженоа
33'
М. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Дженоа
90'
+2
Желтая карточка
С. Джентилетти
Замена
Л. Антонелли
️️️️
Д. Лападула
87'
Желтая карточка
М. Де Шильо
78'
76'
Замена
М. Пинилья
️️️️
А. Таарабт
Замена
М. Пашалич
️️️️
М. Фернандес
74'
69'
Замена
Д. Бираски
️️️️
А. Иццо
61'
Замена
Эденилсон
️️️️
Д. Лазович
36'
Желтая карточка
Д. Катальди
ГОЛ! 1:0!
М. Фернандес
Пас отдал
Д. Лападула
33'
Замена
М. Локателли
️️️️
А. Бертолаччи
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
14
Матиас Фернандес
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
32
Данило Катальди
ОП
49
Адель Таарабт
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
88
Дарко Лазович
ПП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Милан
30
Марко Сторари
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Дженоа
34
Рубиньо
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Лукас Орбан
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
4-3-1-2
1
Доннарумма
11
Вангиони
25
Сапата
29
Палетта
22
Де Шильо
14
Фернандес
91
Бертолаччи
33
Куцка
7
Окампос
18
Лападула
10
Деулофеу
4-1-4-1
16
Ламанна
4
Иццо
6
Муньос
19
Джентилетти
93
Лаксальт
32
Катальди
88
Лазович
7
Хильемарк
10
Нтчам
49
Таарабт
18
Симеоне
18
Лападула
13
Антонелли
13
Антонелли
18
Лападула
91
Бертолаччи
5
Локателли
5
Локателли
91
Бертолаччи
14
Фернандес
8
Пашалич
8
Пашалич
14
Фернандес
4
Иццо
4
Бираски
4
Бираски
4
Иццо
88
Лазович
88
Эденилсон
88
Эденилсон
88
Лазович
49
Таарабт
51
Пинилья
51
Пинилья
49
Таарабт
Остались в запасе
Милан
Дженоа
30
Марко Сторари
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
3
Кейсуке Хонда
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
34
Рубиньо
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Лукас Орбан
ЛЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
3
Кейсуке Хонда
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Лукас Орбан
ЛЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Милан - Дженоа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
Новости команд
Все
Милан
Дженоа
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
«Милан» хочет арендовать игрока «Реала» с правом выкупа за 60 миллионов
15 ноября
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
13 ноября
2
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
«Милан» хочет арендовать игрока «Реала» с правом выкупа за 60 миллионов
15 ноября
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
13 ноября
2
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+