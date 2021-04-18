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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Дженоа
Милан - Дженоа: обзор матча 18 апреля 2021
Милан
18.04.2021, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 31 тур
2 : 1
Завершен
Дженоа
13'
А. Ребич
68'
Д. Скамакка (АГ)
37'
М. Дестро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Дженоа
Замена
Р. Крунич
️️️️
Х. Чалханоглу
88'
83'
Замена
В. Бехрами
️️️️
К. Строотман
74'
Замена
Г. Пандев
️️️️
Ф. Кассата
74'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Д. Скамакка
Замена
С. Тонали
️️️️
И. Беннасер
73'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Скамакка
68'
Замена
Б. Диас
️️️️
А. Салемакерс
63'
Замена
М. Манджукич
️️️️
Р. Леау
62'
Замена
Д. Далот
️️️️
П. Калюлю
62'
57'
Замена
Д. Бираски
️️️️
П. Гильоне
57'
Замена
М. Пьяца
️️️️
М. Дестро
37'
ГОЛ! 1:1!
М. Дестро
Пас отдал
М. Зайц
26'
Желтая карточка
Э. Гольданига
ГОЛ! 1:0!
А. Ребич
Пас отдал
П. Калюлю
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Милан
89
Леонардо Молери
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
21
Браим Диас
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Дженоа
92
Альберто Палеари
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
7
Марко Пьяца
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
4-3-3
1
Доннарумма
19
Эрнандес
24
Кьер
23
Томори
15
Калюлю
20
Чалханоглу
19
Кессье
10
Беннасер
27
Леау
9
Ребич
56
Салемакерс
3-1-4-2
1
Перин
18
Гильоне
5
Масиелло
18
Гольданига
16
Радованович
47
Бадель
8
Строотман
29
Кассата
8
Зайц
21
Дестро
9
Скамакка
15
Калюлю
2
Далот
2
Далот
15
Калюлю
10
Беннасер
16
Тонали
16
Тонали
10
Беннасер
20
Чалханоглу
33
Крунич
33
Крунич
20
Чалханоглу
56
Салемакерс
21
Диас
21
Диас
56
Салемакерс
27
Леау
9
Манджукич
9
Манджукич
27
Леау
18
Гильоне
4
Бираски
4
Бираски
18
Гильоне
8
Строотман
85
Бехрами
85
Бехрами
8
Строотман
21
Дестро
7
Пьяца
7
Пьяца
21
Дестро
29
Кассата
21
Пандев
21
Пандев
29
Кассата
9
Скамакка
14
Шомуродов
14
Шомуродов
9
Скамакка
Остались в запасе
Милан
Дженоа
89
Леонардо Молери
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
92
Альберто Палеари
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
89
Леонардо Молери
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Остались в запасе
92
Альберто Палеари
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Милан - Дженоа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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