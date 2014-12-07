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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Милан
Дженоа - Милан: обзор матча 07 декабря 2014
Дженоа
07.12.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 0
Завершен
Милан
32'
Л. Антонелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Милан
Желтая карточка
Д. Перотти
90'
+1
Замена
Л. Антонини
️️️️
А. Иццо
84'
Замена
М. Пинилья
️️️️
А. Матри
81'
78'
Замена
М. Ньянг
️️️️
С. Эль-Шаарави
Желтая карточка
С. Стураро
73'
71'
Замена
Д. Паццини
️️️️
К. Хонда
Замена
Д. Марчезе
️️️️
Ю. Куцка
71'
63'
Замена
А. Поли
️️️️
Р. Монтоливо
62'
Желтая карточка
Ф. Мексес
58'
Желтая карточка
А. Рами
Желтая карточка
Л. Антонелли
56'
ГОЛ! 1:0!
Л. Антонелли
Пас отдал
Д. Перотти
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Милан
13
Диего Лопес
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Дженоа
40
Армандо Приско
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
28
Франко Муссис
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Милан
22
Михаэль Агацци
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
4-3-1-2
1
Перин
13
Антонелли
87
Де Майо
4
Иццо
14
Ронкалья
33
Куцка
91
Бертолаччи
27
Стураро
44
Фальке
8
Перотти
21
Матри
3-5-1-1
13
Лопес
23
Бонера
5
Мексес
23
Рами
18
Монтоливо
7
Бонавентура
34
Де Йонг
3
Хонда
7
Армеро
92
Эль-Шаарави
7
Менез
4
Иццо
7
Антонини
7
Антонини
4
Иццо
33
Куцка
15
Марчезе
15
Марчезе
33
Куцка
21
Матри
51
Пинилья
51
Пинилья
21
Матри
18
Монтоливо
15
Поли
15
Поли
18
Монтоливо
3
Хонда
11
Паццини
11
Паццини
3
Хонда
92
Эль-Шаарави
99
Ньянг
99
Ньянг
92
Эль-Шаарави
Остались в запасе
Дженоа
Милан
28
Франко Муссис
ЦП
40
Армандо Приско
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
22
Михаэль Агацци
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Остались в запасе
28
Франко Муссис
ЦП
40
Армандо Приско
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Остались в запасе
22
Михаэль Агацци
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Статистика матча Дженоа - Милан
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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