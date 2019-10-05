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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Милан
Дженоа - Милан: обзор матча 05 октября 2019
Дженоа
05.10.2019, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 2
Завершен
Милан
41'
Л. Шоне
51'
Т. Эрнандес
57'
Ф. Кессье (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Милан
90'
+4
Красная карточка
С. Кастильехо
Желтая карточка
К. Ромеро
88'
84'
Желтая карточка
Л. Пакета
79'
Вторая желтая
Д. Калабрия
Желтая карточка
Л. Шоне
67'
Желтая карточка
Л. Лерагер
64'
62'
Желтая карточка
Л. Билья
Красная карточка
Д. Бираски
57'
57'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ф. Кессье
51'
ГОЛ! 1:1!
Т. Эрнандес
Пас отдал
Л. Пакета
Красная карточка
Р. Сапонара
45'
+2
43'
Желтая карточка
Д. Калабрия
ГОЛ! 1:0!
Л. Шоне
41'
Желтая карточка
К. Сапата
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
20
Лассе Шоне
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Милан
25
Пепе Рейна
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
29
Франческо Кассата
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
21
Горан Пандев
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
4-1-3-2
13
Раду
21
Ромеро
25
Сапата
4
Кришито
18
Гильоне
16
Радованович
20
Шоне
21
Лерагер
17
Паяч
9
Пинамонти
8
Куаме
4-4-1-1
25
Рейна
2
Калабрия
26
Романьоли
3
Дуарте
19
Эрнандес
7
Бонавентура
6
Билья
19
Кессье
20
Чалханоглу
10
Сусо
9
Пентек
Остались в запасе
Дженоа
Милан
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
29
Франческо Кассата
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
21
Горан Пандев
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
11
Лукас Пакета
АП
9
Анте Ребич
ЛВ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
29
Франческо Кассата
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
21
Горан Пандев
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Остались в запасе
11
Лукас Пакета
АП
9
Анте Ребич
ЛВ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Дженоа - Милан
4
2
2
3
Красные карточки
2
2
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
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