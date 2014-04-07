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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Милан
Дженоа - Милан: обзор матча 07 апреля 2014
Дженоа
07.04.2014, понедельник, 23:00
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 2
Завершен
Милан
73'
К. Аббьяти (АГ)
20'
А. Таарабт
56'
К. Хонда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Милан
88'
Желтая карточка
К. Аббьяти
88'
Замена
А. Поли
️️️️
Кака
Замена
М. Конате
️️️️
Л. Антонелли
83'
83'
Замена
В. Бирса
️️️️
А. Таарабт
Замена
Э. Калайо
️️️️
Й. Фетфацидис
82'
74'
Замена
М. Балотелли
️️️️
Д. Паццини
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
К. Аббьяти
73'
Замена
Р. Сентурион
️️️️
Д. Скулли
68'
56'
ГОЛ! 0:2!
К. Хонда
Пас отдал
А. Таарабт
Желтая карточка
Д. Скулли
29'
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Таарабт
Пас отдал
Кака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
13
Лука Антонелли
ЛЗ
15
Джиованни Марчезе
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
10
Джузеппе Скулли
ЛП
91
Андреа Бертолаччи
ОП
8
Николас Бурдиссо
ОП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ПП
19
Альберто Джилардино
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ОП
10
Кака
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Дженоа
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
7
Лука Антонини
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
88
Кабрал
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
70
Робиньо
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
4-2-3-1
1
Перин
13
Антонелли
15
Марчезе
87
Де Майо
16
Мотта
91
Бертолаччи
8
Бурдиссо
10
Скулли
27
Стураро
10
Фетфацидис
19
Джилардино
4-1-4-1
32
Аббьяти
23
Бонера
5
Мексес
23
Рами
19
Констан
34
Де Йонг
3
Хонда
18
Монтоливо
49
Таарабт
10
Кака
11
Паццини
10
Фетфацидис
16
Калайо
16
Калайо
10
Фетфацидис
10
Скулли
10
Сентурион
10
Сентурион
10
Скулли
13
Антонелли
11
Конате
11
Конате
13
Антонелли
49
Таарабт
23
Бирса
23
Бирса
49
Таарабт
10
Кака
15
Поли
15
Поли
10
Кака
11
Паццини
45
Балотелли
45
Балотелли
11
Паццини
Остались в запасе
Дженоа
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
7
Лука Антонини
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
88
Кабрал
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
7
Лука Антонини
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
88
Кабрал
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Статистика матча Дженоа - Милан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 22:55 (прямая)
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