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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Милан
Дженоа - Милан: обзор матча 07 октября 2023
Дженоа
07.10.2023, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 8 тур
0 : 1
Завершен
Милан
87'
К. Пулишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дженоа - Милан
Замена
Н. Леали
️️️️
К. Де Винтер
90'
+14
Вторая желтая
Х. Мартинес
90'
+13
90'
+9
Красная карточка
М. Меньян
90'
+3
Замена
Д. Бартезаги
️️️️
Л. Йович
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
Р. Хапс
90'
+1
87'
ГОЛ! 0:1!
К. Пулишич
Пас отдал
Ю. Муса
Желтая карточка
Х. Мартинес
86'
Желтая карточка
К. Де Винтер
69'
Замена
К. Экубан
️️️️
С. Сабелли
68'
Замена
Б. Кутлу
️️️️
Р. Малиновский
68'
66'
Замена
Д. Калабрия
️️️️
А. Флоренци
66'
Замена
О. Жиру
️️️️
Я. Адли
62'
Желтая карточка
Я. Адли
47'
Желтая карточка
Ю. Муса
46'
Замена
Р. Леау
️️️️
Н. Окафор
46'
Замена
К. Пулишич
️️️️
С. Чуквуэзе
22'
Желтая карточка
А. Флоренци
21'
Желтая карточка
Т. Эрнандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Хосеп Мартинес
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
25
Мортен Френдруп
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
29
Ясин Адли
АП
80
Юнус Муса
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
24
Филип Ягелло
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
40
Seydou Fini
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
4
Томмазо Побега
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
3-2-2-2
1
Мартинес
22
Васкес
3
Дрэгушин
13
Бани
5
Хапс
20
Сабелли
2
Торсбю
25
Френдруп
17
Малиновский
80
Гюдмюндссон
4-1-3-2
16
Меньян
24
Флоренци
12
Тиав
23
Томори
19
Эрнандес
14
Рейндерс
21
Чуквуэзе
29
Адли
80
Муса
19
Окафор
9
Йович
5
Де Винтер
1
Леали
1
Леали
5
Де Винтер
17
Малиновский
10
Кутлу
10
Кутлу
17
Малиновский
5
Хапс
47
Пушкаш
47
Пушкаш
5
Хапс
20
Сабелли
81
Экубан
81
Экубан
20
Сабелли
9
Йович
33
Бартезаги
33
Бартезаги
9
Йович
24
Флоренци
2
Калабрия
2
Калабрия
24
Флоренци
19
Окафор
27
Леау
27
Леау
19
Окафор
21
Чуквуэзе
11
Пулишич
11
Пулишич
21
Чуквуэзе
29
Адли
9
Жиру
9
Жиру
29
Адли
Остались в запасе
Дженоа
Милан
39
Даниэле Соммарива
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
24
Филип Ягелло
ЦП
40
Seydou Fini
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
83
Антонио Миранте
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
24
Филип Ягелло
ЦП
40
Seydou Fini
ЦФ
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Дженоа - Милан
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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