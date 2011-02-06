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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Милан
Дженоа - Милан: обзор матча 06 февраля 2011
Дженоа
06.02.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 1
Завершен
Милан
45+1'
А. Флоро Флорес
26'
Пато
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Милан
Замена
Рафинья
️️️️
А. Конко
Желтая карточка
Т. Силва
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
М. Фламини
Желтая карточка
А. Конко
Замена
А. Палоски
️️️️
А. Флоро Флорес
Замена
А. Кассано
️️️️
Робиньо
ГОЛ! 1:1!
А. Флоро Флорес
+1
Желтая карточка
З. Ибрагимович
ГОЛ! 0:1!
Пато
Пас отдал
З. Ибрагимович
Желтая карточка
Д. Бонера
Замена
Р. Паласио
️️️️
М. Дестро
13'
Травма
М. Дестро
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
82
Эдуарду
ВР
13
Каха Каладзе
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Марко Росси
ЛП
0
Омар Миланетто
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
25
Абдулай Конко
ПП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
23
Даниэле Бонера
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
6
Марк ван Боммел
ОП
8
Дженнаро Гаттузо
(К)
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
70
Робиньо
АП
12
Пато
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Милан
30
Флавио Рома
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
4-4-2
82
Эдуарду
13
Каладзе
3
Дайнелли
4
Кришито
27
Место
7
Росси
0
Миланетто
33
Куцка
25
Конко
21
Дестро
9
Флоро Флорес
4-1-2-1-2
32
Аббьяти
30
Оддо
33
Йепес
3
Силва
23
Бонера
6
ван Боммел
8
Гаттузо
20
Фламини
70
Робиньо
11
Ибрагимович
12
Пато
25
Конко
13
Рафинья
13
Рафинья
25
Конко
9
Флоро Флорес
9
Палоски
9
Палоски
9
Флоро Флорес
21
Дестро
8
Паласио
8
Паласио
21
Дестро
20
Фламини
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
20
Фламини
70
Робиньо
99
Кассано
99
Кассано
70
Робиньо
Остались в запасе
Дженоа
Милан
73
Алессио Скарпи
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
Главный тренер
Давиде Баллардини
30
Флавио Рома
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
Остались в запасе
30
Флавио Рома
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Дженоа - Милан
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 16:55 (прямая)
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