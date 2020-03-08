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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Дженоа
Милан - Дженоа: обзор матча 08 марта 2020
Милан
08.03.2020, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 2
Завершен
Дженоа
77'
З. Ибрагимович
7'
Г. Пандев
41'
Ф. Кассата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Дженоа
90'
+6
Желтая карточка
Ф. Маркетти
Замена
Д. Калабрия
️️️️
А. Конти
90'
+1
79'
Замена
А. Пинамонти
️️️️
Г. Пандев
ГОЛ! 1:2!
З. Ибрагимович
77'
63'
Замена
Ф. Ягелло
️️️️
В. Бехрами
57'
Замена
С. Стураро
️️️️
Л. Шоне
Замена
Р. Леау
️️️️
А. Ребич
57'
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
Х. Чалханоглу
56'
41'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Кассата
Пас отдал
Л. Шоне
7'
ГОЛ! 0:1!
Г. Пандев
Пас отдал
А. Санабрия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
31
Асмир Бегович
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
59
Маттео Сончин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
24
Филип Ягелло
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
4-3-2-1
31
Бегович
19
Эрнандес
46
Габбиа
26
Романьоли
13
Конти
20
Чалханоглу
19
Кессье
10
Беннасер
9
Ребич
70
Кастильехо
11
Ибрагимович
3-2-3-2
1
Перин
4
Бираски
5
Масиелло
21
Ромеро
5
Сумаоро
4
Кришито
85
Бехрами
20
Шоне
29
Кассата
19
Санабрия
21
Пандев
9
Ребич
27
Леау
27
Леау
9
Ребич
13
Конти
2
Калабрия
2
Калабрия
13
Конти
20
Чалханоглу
7
Бонавентура
7
Бонавентура
20
Чалханоглу
85
Бехрами
24
Ягелло
24
Ягелло
85
Бехрами
20
Шоне
27
Стураро
27
Стураро
20
Шоне
21
Пандев
9
Пинамонти
9
Пинамонти
21
Пандев
Остались в запасе
Милан
Дженоа
11
Лукас Пакета
АП
17
Антонио Доннарумма
ВР
59
Маттео Сончин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
44
Яго Фальке
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
11
Лукас Пакета
АП
17
Антонио Доннарумма
ВР
59
Маттео Сончин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Остались в запасе
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
44
Яго Фальке
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Милан - Дженоа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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