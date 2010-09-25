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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Дженоа
Милан - Дженоа: обзор матча 25 сентября 2010
Милан
25.09.2010, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 0
Завершен
Дженоа
50'
З. Ибрагимович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Дженоа
Желтая карточка
Д. Скулли
Замена
Г. Рудольф
️️️️
Р. Паласио
Замена
К. Зеедорф
️️️️
Роналдиньо
Замена
М. Фламини
️️️️
Д. Гаттузо
Замена
О. Миланетто
️️️️
М. Велозу
Замена
Д. Скулли
️️️️
Чико
ГОЛ! 1:0!
З. Ибрагимович
Желтая карточка
А. Пирло
Желтая карточка
Рафинья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
21
Андреа Пирло
ЦП
49
Роналдиньо
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
8
Дженнаро Гаттузо
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Дженоа
82
Эдуарду
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
15
Чико
ПЗ
44
Мигель Велозу
ЛП
13
Хуссин Харджа
ЦП
27
Джандоменико Место
АП
13
Рафинья
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Милан
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
13
Каха Каладзе
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
0
Омар Миланетто
ЦП
7
Марко Росси
ПП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
14
Гергели Рудольф
ЦФ
4-2-2-2
32
Аббьяти
7
Антонини
13
Неста
3
Силва
20
Абате
21
Пирло
8
Гаттузо
27
Боатенг
49
Роналдиньо
70
Робиньо
11
Ибрагимович
4-3-1-2
82
Эдуарду
15
Чико
3
Дайнелли
4
Кришито
13
Раноккия
13
Рафинья
13
Харджа
44
Велозу
27
Место
18
Тони
8
Паласио
49
Роналдиньо
10
Зеедорф
10
Зеедорф
49
Роналдиньо
8
Гаттузо
20
Фламини
20
Фламини
8
Гаттузо
44
Велозу
0
Миланетто
0
Миланетто
44
Велозу
15
Чико
10
Скулли
10
Скулли
15
Чико
8
Паласио
14
Рудольф
14
Рудольф
8
Паласио
Остались в запасе
Милан
Дженоа
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
73
Алессио Скарпи
ВР
13
Каха Каладзе
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
7
Марко Росси
ПП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
13
Каха Каладзе
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
7
Марко Росси
ПП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Милан - Дженоа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:55 (прямая)
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