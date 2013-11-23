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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Дженоа
Милан - Дженоа: обзор матча 23 ноября 2013
Милан
23.11.2013, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 1
Завершен
Дженоа
5'
Кака
9'
А. Джилардино (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Дженоа
78'
Замена
И. Кофи
️️️️
Д. Бьондини
Замена
Робиньо
️️️️
А. Поли
73'
67'
Желтая карточка
Д. Бьондини
46'
Замена
Д. Марчезе
️️️️
Й. Фетфацидис
46'
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
М. Сампиризи
Замена
В. Бирса
️️️️
С. Мунтари
46'
Пенальти не реализован!
М. Балотелли
36'
35'
Красная карточка
Т. Манфредини
Желтая карточка
К. Сапата
13'
Желтая карточка
У. Эмануэльсон
12'
9'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Джилардино
ГОЛ! 1:0!
Кака
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
18
Урби Эмануэльсон
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЛП
34
Найджел Де Йонг
ОП
10
Кака
ЦП
15
Андреа Поли
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
17
Томас Манфредини
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
7
Лука Антонини
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
13
Лука Антонелли
ЛВ
27
Матузалем
ОП
8
Давиде Бьондини
ОП
31
Марио Сампиризи
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ПВ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Милан
22
Габриэл
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
70
Робиньо
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Дженоа
1
Альбано Биццарри
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
4-1-3-2
32
Аббьяти
18
Эмануэльсон
23
Бонера
25
Сапата
20
Абате
34
Де Йонг
4
Мунтари
10
Кака
15
Поли
45
Балотелли
21
Матри
4-2-1-2-1
1
Перин
24
Врсалько
90
Портанова
7
Антонини
17
Манфредини
27
Матузалем
8
Бьондини
31
Сампиризи
10
Фетфацидис
13
Антонелли
19
Джилардино
4
Мунтари
23
Бирса
23
Бирса
4
Мунтари
15
Поли
70
Робиньо
70
Робиньо
15
Поли
10
Фетфацидис
15
Марчезе
15
Марчезе
10
Фетфацидис
31
Сампиризи
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
31
Сампиризи
8
Бьондини
5
Кофи
5
Кофи
8
Бьондини
Остались в запасе
Милан
Дженоа
22
Габриэл
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Альбано Биццарри
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
10
Франческо Лоди
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
22
Габриэл
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
10
Франческо Лоди
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Милан - Дженоа
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"СпортХит" 23:40 (прямая)
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