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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Милан
Дженоа - Милан: обзор матча 16 декабря 2020
Дженоа
16.12.2020, среда, 22:45
Италия. Серия А, 12 тур
2 : 2
Завершен
Милан
47'
М. Дестро
60'
М. Дестро
52'
Д. Калабрия
83'
П. Калюлю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Милан
Желтая карточка
И. Радованович
87'
Замена
И. Радованович
️️️️
Э. Шомуродов
85'
83'
Желтая карточка
Р. Леау
83'
ГОЛ! 2:2!
П. Калюлю
Пас отдал
А. Романьоли
77'
Замена
Б. Диас
️️️️
С. Тонали
Замена
В. Бехрами
️️️️
С. Стураро
76'
Замена
Д. Скамакка
️️️️
М. Дестро
76'
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
М. Пьяца
68'
ГОЛ! 2:1!
М. Дестро
Пас отдал
П. Гильоне
60'
54'
Желтая карточка
С. Кастильехо
54'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
А. Ребич
53'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
С. Кастильехо
52'
ГОЛ! 1:1!
Д. Калабрия
Пас отдал
Х. Чалханоглу
ГОЛ! 1:0!
М. Дестро
47'
Замена
Л. Чиборра
️️️️
Л. Пеллегрини
46'
25'
Желтая карточка
А. Романьоли
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Дженоа
92
Альберто Палеари
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
4
Даниэль Думбравану
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
6
Николо Ровелла
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
33
Раде Крунич
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
3-2-2-3
1
Перин
18
Гольданига
13
Бани
3
Пеллегрини
5
Масиелло
18
Гильоне
21
Лерагер
27
Стураро
14
Шомуродов
7
Пьяца
21
Дестро
4-1-2-3
1
Доннарумма
2
Далот
15
Калюлю
26
Романьоли
2
Калабрия
16
Тонали
20
Чалханоглу
19
Кессье
70
Кастильехо
9
Ребич
27
Леау
21
Дестро
9
Скамакка
9
Скамакка
21
Дестро
14
Шомуродов
16
Радованович
16
Радованович
14
Шомуродов
3
Пеллегрини
25
Чиборра
25
Чиборра
3
Пеллегрини
7
Пьяца
72
Мелегони
72
Мелегони
7
Пьяца
27
Стураро
85
Бехрами
85
Бехрами
27
Стураро
70
Кастильехо
10
Хеуге
10
Хеуге
70
Кастильехо
16
Тонали
21
Диас
21
Диас
16
Тонали
9
Ребич
56
Салемакерс
56
Салемакерс
9
Ребич
Остались в запасе
Дженоа
Милан
4
Даниэль Думбравану
ЦЗ
6
Николо Ровелла
ОП
92
Альберто Палеари
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
33
Раде Крунич
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
4
Даниэль Думбравану
ЦЗ
6
Николо Ровелла
ОП
92
Альберто Палеари
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
Остались в запасе
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
33
Раде Крунич
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Дженоа - Милан
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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