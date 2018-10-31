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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Дженоа
Милан - Дженоа: обзор матча 31 октября 2018
Милан
31.10.2018, среда, 22:30
Италия. Серия А, 1 тур
2 : 1
Завершен
Дженоа
4'
Сусо
90+1'
А. Романьоли
56'
А. Романьоли (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Дженоа
ГОЛ! 2:1!
А. Романьоли
90'
+1
Желтая карточка
Р. Родригес
83'
80'
Желтая карточка
М. Велозу
56'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Романьоли
Желтая карточка
Ф. Кессье
50'
43'
Желтая карточка
Д. Кришито
ГОЛ! 1:0!
Сусо
Пас отдал
Х. Чалханоглу
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
49
Ромуло
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Милан
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Андреа Конти
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Ален Халилович
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Дженоа
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
21
Горан Пандев
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Доннарумма
93
Лаксальт
37
Мусаккио
26
Романьоли
13
Родригес
8
Бакайоко
20
Чалханоглу
19
Кессье
10
Сусо
10
Кутроне
9
Игуаин
4-3-3
13
Раду
22
Гюнтер
4
Бираски
87
Жуканович
4
Кришито
11
Бесса
36
Маццителли
49
Ромуло
9
Пентек
88
Лазович
8
Куаме
Остались в запасе
Милан
Дженоа
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Андреа Конти
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Ален Халилович
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
13
Педру Перейра
ПВ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Андреа Конти
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Ален Халилович
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Милан - Дженоа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 2
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