Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Милан
Дженоа - Милан: обзор матча 01 декабря 2021
Дженоа
01.12.2021, среда, 22:45
Италия. Серия А, 15 тур
0 : 3
Завершен
Милан
10'
З. Ибрагимович
45+2'
Ж. Мессьяс
61'
Ж. Мессьяс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Милан
Замена
М. Портанова
️️️️
Н. Ровелла
77'
Замена
М. Бани
️️️️
А. Масиелло
77'
77'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
С. Тонали
77'
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
Б. Диас
Желтая карточка
Н. Ровелла
73'
Желтая карточка
А. Масиелло
67'
Замена
П. Галдамес
️️️️
М. Бадель
62'
Замена
Г. Пандев
️️️️
Ф. Бианки
62'
61'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Мессьяс
Пас отдал
Б. Диас
60'
Замена
П. Пеллегри
️️️️
З. Ибрагимович
Замена
Эрнани
️️️️
С. Стураро
46'
46'
Замена
А. Флоренци
️️️️
М. Габбиа
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
Ж. Мессьяс
32'
Желтая карточка
М. Габбиа
10'
ГОЛ! 0:1!
З. Ибрагимович
5'
Замена
М. Габбиа
️️️️
С. Кьер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
46
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
20
Андреа Камбьясо
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
27
Стефано Стураро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
9
Флавио Бианки
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
21
Браим Диас
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
7
Абдулайе Туре
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
23
Эрнани
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
21
Александер Букса
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
70
Даниэль Мальдини
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
4-1-3-2
46
Сиригу
5
Масиелло
22
Васкес
13
Ванхесден
18
Гильоне
6
Ровелла
20
Камбьясо
47
Бадель
27
Стураро
81
Экубан
9
Бианки
4-1-2-2-1
16
Меньян
15
Калюлю
23
Томори
24
Кьер
19
Эрнандес
16
Тонали
19
Кессье
33
Крунич
10
Мессьяс
21
Диас
11
Ибрагимович
5
Масиелло
13
Бани
13
Бани
5
Масиелло
47
Бадель
4
Галдамес
4
Галдамес
47
Бадель
27
Стураро
23
Эрнани
23
Эрнани
27
Стураро
6
Ровелла
90
Портанова
90
Портанова
6
Ровелла
9
Бианки
21
Пандев
21
Пандев
9
Бианки
24
Кьер
46
Габбиа
46
Габбиа
24
Кьер
Габбиа
24
Флоренци
24
Флоренци
Габбиа
21
Диас
8
Бакайоко
8
Бакайоко
21
Диас
16
Тонали
56
Салемакерс
56
Салемакерс
16
Тонали
11
Ибрагимович
9
Пеллегри
9
Пеллегри
11
Ибрагимович
Остались в запасе
Дженоа
Милан
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
21
Александер Букса
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
27
Рафаэль Леау
ЛВ
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
21
Александер Букса
ЦФ
Остались в запасе
27
Рафаэль Леау
ЛВ
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
Главный тренер
Андрей Шевченко
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Дженоа - Милан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Дженоа
Милан
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
09:52
Серия А. «Милан» забил 5 голов 7-й команде чемпионата
22 ноября
«Милан» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
09:52
Серия А. «Милан» забил 5 голов 7-й команде чемпионата
22 ноября
«Милан» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Защитник «Милана» Павлович рассказал о гитлеровских методах бывшего тренера: «При нем убрали «Нутеллу»
20 ноября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+