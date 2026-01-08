Введите ваш ник на сайте
«Аль-Холуд» – «Аль-Иттихад»: прогноз и ставки на матч 9 января 2026 с коэффициентом 1.58

08 января 2026 10:52
Аль-Холуд - Аль-Иттихад
09 янв. 2026, пятница 20:30 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
1.58
Тотал больше 2.5
В 14-м туре Высшей лиги Саудовской Аравии «Аль-Холуд» на своем поле примет «Аль-Иттихад». Несмотря на яркую победу хозяев в прошлом туре, предстоящая встреча выглядит серьезным испытанием для команды, которая регулярно допускает ошибки в обороне. «Аль-Иттихад», напротив, набрал отличный ход и уверенно приближается к лидирующей группе.

«Аль-Холуд»

Команда занимает 12-е место и проводит крайне нестабильный отрезок сезона. Победа над «Аль-Фейхой» со счетом 5:0 стала приятным исключением, однако до этого «Аль-Холуд» проиграл четыре домашних матча подряд в чемпионате. Атака работает эффективно – 11 голов за последние пять игр и в среднем 2.20 мяча за матч. При этом оборона остается слабым звеном: 10 пропущенных голов за тот же период и в среднем 2.00 за игру. Команда пропускает в 6 из 8 последних матчей, что сильно снижает ее шансы против соперника высокого уровня.

«Аль-Иттихад»

Гости находятся в отличной форме. Победа над «Аль-Таавуном» (1:0) стала пятой подряд во всех турнирах. «Аль-Иттихад» стабильно забивает – в семи матчах кряду, а в последних пяти встречах команда отличилась 11 раз. При этом оборона действует максимально надежно: всего 2 пропущенных мяча за пять игр и средний показатель 0.40 за матч. В очных встречах с «Аль-Холудом» «Аль-Иттихад» выиграл три раза подряд, что также говорит в пользу гостей.

Факты о командах

«Аль-Холуд»

  • Проигрывает в 4 последних домашних матчах
  • В среднем: 2.20 забито и 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей

«Аль-Иттихад»

  • Побеждает в 5 последних матчах
  • В среднем: 2.20 забито и 0.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Победил в 3 последних очных матчах с «Аль-Холудом»

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (3)
3
Забитых мячей
9
1
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  4:3
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Холуд
0 : 4
09.01.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Иттихад
4 : 3
01.02.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Холуд
0 : 1
24.08.2024
Аль-Иттихад

Прогноз на матч «Аль-Холуд» – «Аль-Иттихад»

С учетом текущей формы и надежности обороны гостей преимущество явно на стороне «Аль-Иттихада». «Аль-Холуд» способен забить, но его проблемы в защите вряд ли позволят сдержать организованную атаку соперника.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.58

1.58
Тотал больше 2.5
Автор: Мещеряков Денис
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттихад Аль-Холуд
