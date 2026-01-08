В 14-м туре Высшей лиги Саудовской Аравии «Аль-Холуд» на своем поле примет «Аль-Иттихад». Несмотря на яркую победу хозяев в прошлом туре, предстоящая встреча выглядит серьезным испытанием для команды, которая регулярно допускает ошибки в обороне. «Аль-Иттихад», напротив, набрал отличный ход и уверенно приближается к лидирующей группе.

«Аль-Холуд»

Команда занимает 12-е место и проводит крайне нестабильный отрезок сезона. Победа над «Аль-Фейхой» со счетом 5:0 стала приятным исключением, однако до этого «Аль-Холуд» проиграл четыре домашних матча подряд в чемпионате. Атака работает эффективно – 11 голов за последние пять игр и в среднем 2.20 мяча за матч. При этом оборона остается слабым звеном: 10 пропущенных голов за тот же период и в среднем 2.00 за игру. Команда пропускает в 6 из 8 последних матчей, что сильно снижает ее шансы против соперника высокого уровня.

«Аль-Иттихад»

Гости находятся в отличной форме. Победа над «Аль-Таавуном» (1:0) стала пятой подряд во всех турнирах. «Аль-Иттихад» стабильно забивает – в семи матчах кряду, а в последних пяти встречах команда отличилась 11 раз. При этом оборона действует максимально надежно: всего 2 пропущенных мяча за пять игр и средний показатель 0.40 за матч. В очных встречах с «Аль-Холудом» «Аль-Иттихад» выиграл три раза подряд, что также говорит в пользу гостей.

Факты о командах

«Аль-Холуд»

Проигрывает в 4 последних домашних матчах

В среднем: 2.20 забито и 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

«Аль-Иттихад»