Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«АЗ Алкмаар» – «Ягеллония»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.55

17 декабря 2025 8:00
АЗ Алкмаар - Ягеллония
18 дек. 2025, четверг 23:00 | Лига конференций, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Победа «АЗ Алкмаар»
Сделать ставку

18 декабря состоится матч шестого тура Лиги Конференций, в котором «АЗ Алкмаар» примет «Ягеллонию». Обе команды сохраняют шансы улучшить свои позиции в таблице, однако подходят к встрече в разном состоянии. Нидерландский клуб уверенно выступает дома и стабильно набирает очки, тогда как польская команда заметно сбавила темп в последних турах. С учетом турнирного контекста хозяева выглядят более сбалансированным коллективом.

«АЗ Алкмаар»

Команда уверенно чувствует себя в текущем розыгрыше турнира. После пяти туров «АЗ Алкмаар» набрал девять очков и находится в верхней части таблицы. Коллектив стабильно забивает: в четырех последних матчах Лиги Конференций команда неизменно отличалась, а средняя результативность за пять игр составляет два гола. При этом оборона действует достаточно надежно – всего четыре пропущенных мяча за тот же отрезок. Домашний фактор также играет важную роль: клуб не проигрывает в 12 из 14 последних матчей на своем поле.

«Ягеллония»

Польский клуб начал турнир уверенно, однако в последних встречах результаты ухудшились. «Ягеллония» не может выиграть в пяти матчах подряд, пропуская в каждом из них. Хотя команда продолжает регулярно забивать в Лиге Конференций, общая результативность снизилась – всего четыре гола за последние пять игр. Проблемы в обороне остаются ключевым фактором, особенно на фоне выездного матча против соперника с сильной атакой.

Факты о командах

«АЗ Алкмаар»

  • Забивает в 4 последних матчах Лиги Конференций
  • Не проигрывает в 12 из 14 последних домашних матчей
  • В среднем: 2.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

«Ягеллония»

  • Забивает в 11 матчах Лиги Конференций подряд
  • Не выигрывает в 5 последних матчах
  • В среднем: 0.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч «АЗ Алкмаар» – «Ягеллония»

С учетом текущей формы и домашних показателей «АЗ Алкмаар» имеет заметное преимущество. «Ягеллония» способна навязать борьбу за счет гола, однако оборонительная нестабильность делает гостей уязвимыми. Наиболее логичным выглядит выбор в пользу хозяев и умеренно результативного матча.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «АЗ Алкмаар» – коэффициент 1.55
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.90

1.55
Победа «АЗ Алкмаар»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Лига конференций
Другие прогнозы
18.12.2025
23:00
2.05
Лига конференций, 6 тур
Шэмрок Роверс - Хэмран
Тотал больше 2.5
18.12.2025
23:00
1.55
Лига конференций, 6 тур
АЗ Алкмаар - Ягеллония
Победа «АЗ Алкмаар»
18.12.2025
23:00
1.75
Лига конференций, 6 тур
АЕК - Университатя
Победа «АЕК» с форой (-1)
18.12.2025
23:00
1.70
Лига конференций, 6 тур
Спарта - Абердин
Победа «Спарты» и тотал больше 2.5
18.12.2025
23:00
3.70
Лига конференций, 6 тур
Легия - Линкольн
Линкольн не проиграет (X2)
18.12.2025
23:00
1.85
Лига конференций, 6 тур
Целе - Шелбурн
Тотал меньше 3.0
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 