18 декабря состоится матч шестого тура Лиги Конференций, в котором «АЗ Алкмаар» примет «Ягеллонию». Обе команды сохраняют шансы улучшить свои позиции в таблице, однако подходят к встрече в разном состоянии. Нидерландский клуб уверенно выступает дома и стабильно набирает очки, тогда как польская команда заметно сбавила темп в последних турах. С учетом турнирного контекста хозяева выглядят более сбалансированным коллективом.

«АЗ Алкмаар»

Команда уверенно чувствует себя в текущем розыгрыше турнира. После пяти туров «АЗ Алкмаар» набрал девять очков и находится в верхней части таблицы. Коллектив стабильно забивает: в четырех последних матчах Лиги Конференций команда неизменно отличалась, а средняя результативность за пять игр составляет два гола. При этом оборона действует достаточно надежно – всего четыре пропущенных мяча за тот же отрезок. Домашний фактор также играет важную роль: клуб не проигрывает в 12 из 14 последних матчей на своем поле.

«Ягеллония»

Польский клуб начал турнир уверенно, однако в последних встречах результаты ухудшились. «Ягеллония» не может выиграть в пяти матчах подряд, пропуская в каждом из них. Хотя команда продолжает регулярно забивать в Лиге Конференций, общая результативность снизилась – всего четыре гола за последние пять игр. Проблемы в обороне остаются ключевым фактором, особенно на фоне выездного матча против соперника с сильной атакой.

Факты о командах

«АЗ Алкмаар»

Забивает в 4 последних матчах Лиги Конференций

Не проигрывает в 12 из 14 последних домашних матчей

В среднем: 2.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

«Ягеллония»

Забивает в 11 матчах Лиги Конференций подряд

Не выигрывает в 5 последних матчах

В среднем: 0.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч «АЗ Алкмаар» – «Ягеллония»

С учетом текущей формы и домашних показателей «АЗ Алкмаар» имеет заметное преимущество. «Ягеллония» способна навязать борьбу за счет гола, однако оборонительная нестабильность делает гостей уязвимыми. Наиболее логичным выглядит выбор в пользу хозяев и умеренно результативного матча.

Рекомендованные ставки: