«Спарта» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.7

17 декабря 2025 9:55
Спарта - Абердин
18 дек. 2025, четверг 23:00 | Лига конференций, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Спарты» и тотал больше 2.5
Сделать ставку

18 декабря в рамках шестого тура Лиги Конференций «Спарта» примет «Абердин». Чешский клуб подходит к заключительному туру группового этапа в более комфортном положении и продолжает борьбу за высокие позиции в таблице. Для шотландской команды турнир складывается неудачно, однако гости сохраняют атакующую активность и способны навязать борьбу даже при отсутствии турнирной мотивации. Матч обещает пройти в динамичном темпе с обилием голевых моментов.

«Спарта»

Хозяева набрали 10 очков после пяти туров и занимают шестое место в таблице. Команда не проигрывает в трех последних матчах Лиги Конференций и стабильно забивает, отличившись в восьми встречах подряд. В то же время оборона «Спарты» не выглядит безупречно: 8 пропущенных мячей за последние пять игр часто приводят к напряженной концовке матчей.

«Абердин»

Шотландский клуб замыкает турнирную таблицу, имея всего 2 очка. «Абердин» не побеждает в пяти последних матчах Лиги Конференций, но при этом регулярно забивает. За последние пять встреч команда отметилась 9 голами, что говорит о хорошем атакующем потенциале, однако проблемы в защите мешают конвертировать это в результат.

Факты о командах

«Спарта»

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
  • Забивает в 8 матчах подряд
  • В среднем: 1.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

«Абердин»

  • Забивает в 7 из 9 последних матчей
  • Пропускает в 4 матчах подряд
  • В среднем: 1.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Спарта» – «Абердин»

С учетом турнирной мотивации и домашнего поля «Спарта» выглядит фаворитом, однако атакующий стиль «Абердина» повышает вероятность результативной игры. Хозяева должны контролировать ход встречи, но гости способны отличиться.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Спарты» и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.7

1.70
Победа «Спарты» и тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Лига конференций Абердин Спарта
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
