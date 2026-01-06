7 января в 21 туре английской Премьер-лиги «Борнмут» примет «Тоттенхэм». Матч сводит команды, находящиеся рядом в нижней части таблицы, но с разной динамикой результатов. Хозяева давно не побеждают, однако регулярно забивают, тогда как гости выглядят более стабильно по результату, но испытывают проблемы с результативностью.

«Борнмут»

«Борнмут» после 20 туров набрал 23 очка и занимает 15 место. Команда не может выиграть уже в 11 матчах подряд, но при этом сохраняет активную игру в атаке. В последних пяти турах «Борнмут» забил 10 мячей – в среднем по 2.00 за игру, отличаясь в каждом матче этого отрезка. Основная проблема – оборона: 14 пропущенных голов за пять матчей и средний показатель 2.80 мяча за игру. Даже в матчах против топ-клубов команда часто навязывает открытый футбол, что приводит к высокой результативности.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» располагается на 13 месте с 27 очками. Команда не проигрывает в трех последних турах, однако атакующая эффективность заметно снизилась – всего 3 гола в пяти матчах. При этом оборона также не выглядит образцовой: 6 пропущенных мячей за тот же период. «Тоттенхэм» старается играть осторожнее, чаще снижает темп и делает ставку на контроль мяча, что нередко приводит к ничейным исходам.

Факты о командах

«Борнмут»

Не выигрывает в 11 последних матчах

Забивает в 5 матчах подряд

В среднем 2.00 гола за последние 5 игр

Пропускает в среднем 2.80 гола за матч

«Тоттенхэм»

Не проигрывает в 3 последних матчах

Забивает в среднем 0.60 гола за последние 5 игр

Пропускает в среднем 1.20 гола за матч

Не уступал «Борнмуту» в 3 из 5 последних очных встреч

Прогноз на матч «Борнмут» – «Тоттенхэм»

С учетом текущей формы «Борнмут» вряд ли сможет надежно сыграть в обороне, а «Тоттенхэм» получит возможности для взятия ворот даже при невысокой реализации. При этом активный стиль хозяев и их высокая результативность в последних турах делают вероятным матч с несколькими забитыми мячами, без излишнего перекоса в одну сторону.

