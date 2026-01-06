Введите ваш ник на сайте
«Борнмут» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки на матч 7 января 2026 с коэффициентом 1.72

06 января 2026 8:21
Борнмут - Тоттенхэм
07 янв. 2026, среда 22:30 | Англия. Премьер-лига, 21 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

7 января в 21 туре английской Премьер-лиги «Борнмут» примет «Тоттенхэм». Матч сводит команды, находящиеся рядом в нижней части таблицы, но с разной динамикой результатов. Хозяева давно не побеждают, однако регулярно забивают, тогда как гости выглядят более стабильно по результату, но испытывают проблемы с результативностью.

«Борнмут»

«Борнмут» после 20 туров набрал 23 очка и занимает 15 место. Команда не может выиграть уже в 11 матчах подряд, но при этом сохраняет активную игру в атаке. В последних пяти турах «Борнмут» забил 10 мячей – в среднем по 2.00 за игру, отличаясь в каждом матче этого отрезка. Основная проблема – оборона: 14 пропущенных голов за пять матчей и средний показатель 2.80 мяча за игру. Даже в матчах против топ-клубов команда часто навязывает открытый футбол, что приводит к высокой результативности.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» располагается на 13 месте с 27 очками. Команда не проигрывает в трех последних турах, однако атакующая эффективность заметно снизилась – всего 3 гола в пяти матчах. При этом оборона также не выглядит образцовой: 6 пропущенных мячей за тот же период. «Тоттенхэм» старается играть осторожнее, чаще снижает темп и делает ставку на контроль мяча, что нередко приводит к ничейным исходам.

Факты о командах

«Борнмут»

  • Не выигрывает в 11 последних матчах

  • Забивает в 5 матчах подряд

  • В среднем 2.00 гола за последние 5 игр

  • Пропускает в среднем 2.80 гола за матч

«Тоттенхэм»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • Забивает в среднем 0.60 гола за последние 5 игр
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за матч
  • Не уступал «Борнмуту» в 3 из 5 последних очных встреч

Личные встречи
26% (5)
16% (3)
58% (11)
18
Забитых мячей
42
0.95
В среднем за матч
2.21
3:2
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Борнмут
3 : 2
07.01.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Тоттенхэм
0 : 1
30.08.2025
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Тоттенхэм
2 : 2
09.03.2025
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Борнмут
1 : 0
05.12.2024
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Тоттенхэм
3 : 1
31.12.2023
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Борнмут
0 : 2
26.08.2023
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Тоттенхэм
2 : 3
15.04.2023
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Борнмут
2 : 3
29.10.2022
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Борнмут
0 : 0
09.07.2020
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Тоттенхэм
3 : 2
30.11.2019
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Борнмут
1 : 0
04.05.2019
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Тоттенхэм
5 : 0
26.12.2018
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Борнмут
1 : 4
11.03.2018
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Тоттенхэм
1 : 0
14.10.2017
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Тоттенхэм
4 : 0
15.04.2017
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
0 : 0
22.10.2016
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Тоттенхэм
3 : 0
20.03.2016
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Борнмут
1 : 5
25.10.2015
Тоттенхэм
Товарищеские матчи,
Борнмут
0 : 3
17.07.2009
Тоттенхэм
Показать все

Прогноз на матч «Борнмут» – «Тоттенхэм»

С учетом текущей формы «Борнмут» вряд ли сможет надежно сыграть в обороне, а «Тоттенхэм» получит возможности для взятия ворот даже при невысокой реализации. При этом активный стиль хозяев и их высокая результативность в последних турах делают вероятным матч с несколькими забитыми мячами, без излишнего перекоса в одну сторону.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.72
  • Фора «Тоттенхэм» (0) – коэффициент 1.90

1.72
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
