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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Тоттенхэм
Борнмут - Тоттенхэм: обзор матча 29 октября 2022
Борнмут
29.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 3
Завершен
Тоттенхэм
22'
К. Мур
50'
К. Мур
57'
Р. Сессеньон
73'
Б. Дэвис
90+2'
Р. Бентанкур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Тоттенхэм
90'
+2
ГОЛ! 2:3!
Р. Бентанкур
Замена
Д. Стивенс
️️️️
Д. Соланке
89'
84'
Замена
Б. Хиль
️️️️
Р. Сессеньон
Желтая карточка
Л. Кук
81'
Замена
Р. Фредерикс
️️️️
М. Тавернье
78'
73'
ГОЛ! 2:2!
Б. Дэвис
Пас отдал
И. Перишич
Желтая карточка
А. Смит
70'
63'
Замена
И. Перишич
️️️️
Эмерсон
Замена
Д. Энтони
️️️️
Ф. Биллинг
63'
61'
Желтая карточка
Р. Сессеньон
57'
ГОЛ! 2:1!
Р. Сессеньон
Пас отдал
П. Хейбьерг
57'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
И. Биссума
57'
Замена
Э. Дайер
️️️️
Д. Санчес
ГОЛ! 2:0!
К. Мур
Пас отдал
А. Смит
50'
46'
Замена
Л. Моура
️️️️
О. Скипп
ГОЛ! 1:0!
К. Мур
Пас отдал
М. Тавернье
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
28
Ив Биссума
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Борнмут
45
Кэмерон Плейн
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
4
Бен Пирсон
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
10
Райан Кристи
АП
9
Джамал Лоу
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
4-3-1-2
12
Траверс
33
Земура
5
Сенеси
15
Смит
2
Мефам
10
Кук
8
Лерма
8
Биллинг
16
Тавернье
19
Соланке
19
Мур
3-3-2-1-1
1
Льорис
4
Дэвис
2
Лангле
6
Санчес
22
Эмерсон
34
Скипп
30
Сессеньон
28
Биссума
23
Хейбьерг
7
Сон
9
Кейн
19
Соланке
5
Стивенс
5
Стивенс
19
Соланке
16
Тавернье
2
Фредерикс
2
Фредерикс
16
Тавернье
8
Биллинг
19
Энтони
19
Энтони
8
Биллинг
22
Эмерсон
5
Перишич
5
Перишич
22
Эмерсон
6
Санчес
15
Дайер
15
Дайер
6
Санчес
28
Биссума
30
Бентанкур
30
Бентанкур
28
Биссума
30
Сессеньон
17
Хиль
17
Хиль
30
Сессеньон
34
Скипп
7
Моура
7
Моура
34
Скипп
Остались в запасе
Борнмут
Тоттенхэм
45
Кэмерон Плейн
ВР
4
Бен Пирсон
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Джуниор Станислас
ЛВ
9
Джамал Лоу
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
45
Кэмерон Плейн
ВР
4
Бен Пирсон
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Джуниор Станислас
ЛВ
9
Джамал Лоу
ПВ
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Борнмут - Тоттенхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
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1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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