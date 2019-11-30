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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Борнмут
Тоттенхэм - Борнмут: обзор матча 30 ноября 2019
Тоттенхэм
30.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
3 : 2
Завершен
Борнмут
21'
Д. Алли
50'
Д. Алли
69'
М. Сиссоко
73'
Х. Уилсон
90+6'
Х. Уилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Борнмут
90'
+6
ГОЛ! 3:2!
Х. Уилсон
Пас отдал
А. Данжума
Замена
Г. Уинкс
️️️️
Д. Алли
90'
+4
90'
Желтая карточка
Ж. Лерма
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Х. Сон
88'
74'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Л. Кук
Замена
Л. Моура
️️️️
Т. Н'Домбеле
74'
73'
ГОЛ! 3:1!
Х. Уилсон
ГОЛ! 3:0!
М. Сиссоко
Пас отдал
Х. Сон
69'
67'
Желтая карточка
Д. Рико
63'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Р. Фрейзер
ГОЛ! 2:0!
Д. Алли
Пас отдал
Т. Алдервейрелд
50'
ГОЛ! 1:0!
Д. Алли
Пас отдал
Х. Сон
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Борнмут
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
9
Каллум Уилсон
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Тоттенхэм
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Лукас Моура
ПВ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
3-2-2-2-1
13
Газзанига
15
Дайер
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
6
Санчес
92
Орье
17
Сиссоко
22
Н'Домбеле
7
Сон
8
Алли
9
Кейн
4-2-2-2
32
Рэмсдейл
3
Стейси
15
Аке
27
Кук
15
Рико
8
Лерма
4
Кук
7
Данжума
10
Фрейзер
19
Соланке
9
Уилсон
7
Сон
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
7
Сон
8
Алли
4
Уинкс
4
Уинкс
8
Алли
22
Н'Домбеле
7
Моура
7
Моура
22
Н'Домбеле
10
Фрейзер
10
Уилсон
10
Уилсон
10
Фрейзер
4
Кук
32
Гослинг
32
Гослинг
4
Кук
Остались в запасе
Тоттенхэм
Борнмут
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
18
Гэвин Килкенни
ЦП
1
Артур Боруц
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
Остались в запасе
18
Гэвин Килкенни
ЦП
1
Артур Боруц
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Тоттенхэм - Борнмут
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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