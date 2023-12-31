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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Борнмут
Тоттенхэм - Борнмут: обзор матча 31 декабря 2023
Тоттенхэм
31.12.2023, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
3 : 1
Завершен
Борнмут
9'
П. Сарр
72'
Х. Сон
80'
Ришарлисон
84'
А. Скотт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Борнмут
Желтая карточка
Д. Ло Чельсо
90'
+3
Желтая карточка
Эмерсон
88'
84'
Желтая карточка
А. Семеньо
84'
ГОЛ! 3:1!
А. Скотт
Пас отдал
М. Тавернье
82'
Замена
Д. Брукс
️️️️
А. Смит
Замена
Б. Хиль
️️️️
Б. Джонсон
82'
Замена
Э. Дайер
️️️️
Д. Ло Чельсо
82'
Замена
А. Велис
️️️️
Ришарлисон
82'
80'
Желтая карточка
М. Сенеси
ГОЛ! 3:0!
Ришарлисон
Пас отдал
Б. Джонсон
80'
ГОЛ! 2:0!
Х. Сон
Пас отдал
Д. Ло Чельсо
72'
69'
Замена
А. Скотт
️️️️
Р. Кристи
61'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Д. Клюйверт
61'
Замена
А. Семеньо
️️️️
Л. Синистерра
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Р. Бентанкур
59'
Желтая карточка
О. Скипп
57'
46'
Замена
М. Ааронс
️️️️
Д. Уаттара
Замена
О. Скипп
️️️️
П. Сарр
32'
25'
Желтая карточка
Д. Клюйверт
ГОЛ! 1:0!
П. Сарр
Пас отдал
Д. Ло Чельсо
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Педро Порро
ПЗ
22
Эмерсон
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Борнмут
33
Нето
(К)
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Джейми Донли
ЦФ
9
Алехо Велис
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
4-2-3-1
25
Викарио
4
Дэвис
23
Порро
13
Удогие
22
Эмерсон
29
Сарр
30
Бентанкур
7
Сон
20
Ло Чельсо
22
Джонсон
47
Ришарлисон
3-1-3-3
33
Нето
6
Забарный
5
Сенеси
15
Смит
10
Кук
11
Уаттара
10
Кристи
16
Тавернье
19
Соланке
19
Клюйверт
17
Синистерра
20
Ло Чельсо
15
Дайер
15
Дайер
20
Ло Чельсо
29
Сарр
34
Скипп
34
Скипп
29
Сарр
30
Бентанкур
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
30
Бентанкур
22
Джонсон
17
Хиль
17
Хиль
22
Джонсон
47
Ришарлисон
9
Велис
9
Велис
47
Ришарлисон
11
Уаттара
3
Ааронс
3
Ааронс
11
Уаттара
19
Клюйверт
8
Биллинг
8
Биллинг
19
Клюйверт
10
Кристи
8
Скотт
8
Скотт
10
Кристи
15
Смит
7
Брукс
7
Брукс
15
Смит
17
Синистерра
42
Семеньо
42
Семеньо
17
Синистерра
Остались в запасе
Тоттенхэм
Борнмут
17
Фрэйзер Форстер
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
10
Джейми Донли
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
12
Марк Траверс
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
10
Джейми Донли
ЦФ
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Тоттенхэм - Борнмут
3
3
Всего ударов по воротам
12
24
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
13
Нарушения
9
18
Офсайды
4
3
Количество передач
424
396
Сейвы
3
2
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
2
11
Удары из пределов штрафной
10
16
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
2.33
1.6
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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