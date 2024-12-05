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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Тоттенхэм
Борнмут - Тоттенхэм: обзор матча 05 декабря 2024
Борнмут
05.12.2024, четверг, 23:15
Англия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Тоттенхэм
17'
Д. Хейсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Тоттенхэм
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
М. Тавернье
85'
Замена
Д. Брукс
️️️️
А. Семеньо
85'
Замена
Э. Унал
️️️️
Эванилсон
85'
80'
Замена
Т. Вернер
️️️️
Д. Мэддисон
80'
Замена
Л. Бергвалл
️️️️
И. Биссума
Замена
Л. Кук
️️️️
Р. Кристи
77'
Желтая карточка
Т. Адамс
68'
Замена
Д. Уаттара
️️️️
Д. Клюйверт
64'
Желтая карточка
Кепа
62'
62'
Замена
П. Порро
️️️️
Б. Дэвис
57'
Замена
Х. Сон
️️️️
П. Сарр
21'
Желтая карточка
И. Биссума
ГОЛ! 1:0!
Д. Хейсен
Пас отдал
М. Тавернье
17'
4'
Желтая карточка
Б. Дэвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
13
Кепа
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
15
Адам Смит
(К)
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
10
Райан Кристи
АП
9
Эванилсон
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
(К)
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Льюис Кук
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
11
Данго Уаттара
ПВ
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
23
Педро Порро
ПЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
52
Каллум Олусеси
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
4-1-3-2
13
Кепа
6
Керкез
6
Забарный
4
Хейсен
15
Смит
12
Адамс
19
Клюйверт
10
Кристи
16
Тавернье
42
Семеньо
9
Эванилсон
3-2-3-2
17
Форстер
33
Дэвис
3
Дрэгушин
13
Удогие
29
Сарр
28
Биссума
21
Кулушевски
10
Мэддисон
22
Джонсон
14
Грей
19
Соланке
10
Кристи
10
Кук
10
Кук
10
Кристи
16
Тавернье
8
Биллинг
8
Биллинг
16
Тавернье
19
Клюйверт
11
Уаттара
11
Уаттара
19
Клюйверт
42
Семеньо
7
Брукс
7
Брукс
42
Семеньо
9
Эванилсон
19
Унал
19
Унал
9
Эванилсон
33
Дэвис
23
Порро
23
Порро
33
Дэвис
28
Биссума
15
Бергвалл
15
Бергвалл
28
Биссума
29
Сарр
7
Сон
7
Сон
29
Сарр
10
Мэддисон
11
Вернер
11
Вернер
10
Мэддисон
Остались в запасе
Борнмут
Тоттенхэм
12
Марк Траверс
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
Главный тренер
Андони Ираола
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Борнмут - Тоттенхэм
2
2
Всего ударов по воротам
21
12
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
9
Нарушения
15
8
Офсайды
3
3
Количество передач
245
471
Сейвы
4
7
Точность передач %
70
81
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
17
7
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
3.27
0.58
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Борнмут
- : -
02.12.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
1 : 2
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Тоттенхэм
- : -
03.12.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
0 : 2
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Виталити Стэдиум
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