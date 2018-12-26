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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Борнмут
Тоттенхэм - Борнмут: обзор матча 26 декабря 2018
Тоттенхэм
26.12.2018, среда, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
5 : 0
Завершен
Борнмут
16'
К. Эриксен
23'
Х. Сон
35'
Л. Моура
61'
Г. Кейн
70'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Борнмут
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Х. Сон
88'
Желтая карточка
Г. Уинкс
87'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
К. Эриксен
84'
Замена
О. Скипп
️️️️
Г. Кейн
77'
Желтая карточка
Х. Сон
76'
74'
Замена
Д. Кинг
️️️️
Д. Брукс
ГОЛ! 5:0!
Х. Сон
70'
67'
Замена
Л. Муссе
️️️️
К. Уилсон
ГОЛ! 4:0!
Г. Кейн
Пас отдал
К. Эриксен
61'
45'
+4
Желтая карточка
Ж. Лерма
45'
+3
Замена
Д. Рико
️️️️
С. Фрэнсис
ГОЛ! 3:0!
Л. Моура
Пас отдал
К. Уокер-Питерс
35'
ГОЛ! 2:0!
Х. Сон
Пас отдал
К. Уокер-Питерс
23'
ГОЛ! 1:0!
К. Эриксен
Пас отдал
К. Уокер-Питерс
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
3
Роуз
23
Алдервейрелд
8
Фойт
2
Уокер-Питерс
4
Уинкс
17
Сиссоко
7
Сон
24
Эриксен
7
Моура
9
Кейн
4-2-3-1
31
Бегович
27
Кук
15
Аке
21
Дэниелс
2
Фрэнсис
8
Лерма
16
Сурман
7
Брукс
19
Станислас
10
Фрейзер
9
Уилсон
9
Кейн
34
Скипп
34
Скипп
9
Кейн
24
Эриксен
4
Дэвис
4
Дэвис
24
Эриксен
7
Сон
12
Льоренте
12
Льоренте
7
Сон
2
Фрэнсис
15
Рико
15
Рико
2
Фрэнсис
7
Брукс
7
Кинг
7
Кинг
7
Брукс
9
Уилсон
11
Муссе
11
Муссе
9
Уилсон
Остались в запасе
Тоттенхэм
Борнмут
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Артур Боруц
ВР
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
9
Эрик Ламела
ПВ
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Тоттенхэм - Борнмут
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
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