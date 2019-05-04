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Борнмут - Тоттенхэм
Борнмут - Тоттенхэм: обзор матча 04 мая 2019
Борнмут
04.05.2019, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 0
Завершен
Тоттенхэм
90+1'
Н. Аке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Тоттенхэм
Желтая карточка
Ж. Лерма
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Д. Алли
90'
+3
Желтая карточка
В. Ваньяма
ГОЛ! 1:0!
Н. Аке
Пас отдал
Р. Фрейзер
90'
+1
48'
Красная карточка
Х. Фойт
43'
Красная карточка
Х. Сон
40'
Желтая карточка
М. Сиссоко
23'
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
11'
Желтая карточка
Э. Дайер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
9
Каллум Уилсон
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
3-2-1-1-3
12
Траверс
15
Аке
15
Смит
27
Кук
6
Симпсон
17
Клайн
8
Лерма
10
Фрейзер
33
Айб
7
Кинг
9
Уилсон
3-2-1-3-1
1
Льорис
6
Санчес
23
Алдервейрелд
15
Дайер
2
Триппьер
3
Роуз
17
Сиссоко
7
Моура
24
Эриксен
7
Сон
8
Алли
Остались в запасе
Борнмут
Тоттенхэм
1
Артур Боруц
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
Остались в запасе
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Борнмут - Тоттенхэм
1
2
5
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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