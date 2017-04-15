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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Борнмут
Тоттенхэм - Борнмут: обзор матча 15 апреля 2017
Тоттенхэм
15.04.2017, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 33 тур
4 : 0
Завершен
Борнмут
16'
М. Дембеле
19'
Х. Сон
48'
Г. Кейн
90+2'
В. Янссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Борнмут
ГОЛ! 4:0!
В. Янссен
90'
+2
Замена
В. Янссен
️️️️
К. Эриксен
87'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Д. Алли
84'
Замена
В. Ваньяма
️️️️
Г. Кейн
79'
77'
Замена
Л. Муссе
️️️️
Б. Афобе
70'
Желтая карточка
Р. Фрейзер
69'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
Д. Станислас
56'
Замена
Л. Кук
️️️️
Д. Уилшир
ГОЛ! 3:0!
Г. Кейн
48'
ГОЛ! 2:0!
Х. Сон
Пас отдал
Г. Кейн
19'
ГОЛ! 1:0!
М. Дембеле
Пас отдал
К. Эриксен
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
15
Эрик Дайер
ПП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
8
Марк Пью
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Тоттенхэм
13
Пау Лопес
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Борнмут
21
Райн Оллсоп
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
4
Дэвис
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
2
Уокер
8
Дембеле
15
Дайер
7
Сон
8
Алли
24
Эриксен
9
Кейн
4-3-1-2
1
Боруц
21
Дэниелс
2
Фрэнсис
27
Кук
15
Смит
8
Пью
31
Артер
10
Уилшир
19
Станислас
23
Афобе
7
Кинг
9
Кейн
2
Ваньяма
2
Ваньяма
9
Кейн
8
Алли
17
Сиссоко
17
Сиссоко
8
Алли
24
Эриксен
14
Янссен
14
Янссен
24
Эриксен
19
Станислас
10
Фрейзер
10
Фрейзер
19
Станислас
10
Уилшир
10
Кук
10
Кук
10
Уилшир
23
Афобе
11
Муссе
11
Муссе
23
Афобе
Остались в запасе
Тоттенхэм
Борнмут
13
Пау Лопес
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
21
Райн Оллсоп
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
10
Макс Градель
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Джошуа Онома
АП
Остались в запасе
21
Райн Оллсоп
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
10
Макс Градель
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Тоттенхэм - Борнмут
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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