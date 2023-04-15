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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Борнмут
Тоттенхэм - Борнмут: обзор матча 15 апреля 2023
Тоттенхэм
15.04.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
2 : 3
Завершен
Борнмут
14'
Х. Сон
88'
А. Данжума
38'
М. Винья
51'
Д. Соланке
90+5'
Д. Уаттара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Борнмут
90'
+5
ГОЛ! 2:3!
Д. Уаттара
Пас отдал
Д. Соланке
ГОЛ! 2:2!
А. Данжума
88'
79'
Замена
Д. Уаттара
️️️️
М. Тавернье
79'
Замена
М. Сенеси
️️️️
Ф. Биллинг
Замена
Ришарлисон
️️️️
О. Скипп
77'
66'
Замена
Д. Энтони
️️️️
Р. Кристи
Желтая карточка
И. Перишич
58'
Замена
А. Данжума
️️️️
Д. Санчес
58'
51'
ГОЛ! 1:2!
Д. Соланке
49'
Замена
А. Смит
️️️️
М. Винья
45'
+2
Желтая карточка
Д. Стивенс
45'
Желтая карточка
Р. Кристи
38'
ГОЛ! 1:1!
М. Винья
Пас отдал
Д. Соланке
Замена
Д. Санчес
️️️️
К. Лангле
35'
ГОЛ! 1:0!
Х. Сон
Пас отдал
И. Перишич
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Стеллини
Борнмут
33
Нето
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
17
Фрэйзер Форстер
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
33
Джордж Эббот
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
7
Элфи Девайн
ЦП
47
Ришарлисон
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Льюис Кук
ЦП
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Льорис
21
Ромеро
15
Дайер
2
Лангле
23
Порро
34
Скипп
23
Хейбьерг
7
Сон
5
Перишич
21
Кулушевски
9
Кейн
4-3-2-1
33
Нето
5
Стивенс
2
Мефам
6
Келли
6
Винья
7
Ротуэлл
8
Лерма
8
Биллинг
10
Кристи
16
Тавернье
19
Соланке
2
Лангле
6
Санчес
6
Санчес
2
Лангле
Санчес
7
Данжума
7
Данжума
Санчес
34
Скипп
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
34
Скипп
6
Винья
15
Смит
15
Смит
6
Винья
8
Биллинг
5
Сенеси
5
Сенеси
8
Биллинг
16
Тавернье
11
Уаттара
11
Уаттара
16
Тавернье
10
Кристи
19
Энтони
19
Энтони
10
Кристи
Остались в запасе
Тоттенхэм
Борнмут
40
Брэндон Остин
ВР
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
33
Джордж Эббот
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
7
Элфи Девайн
ЦП
Главный тренер
Кристиан Стеллини
12
Марк Траверс
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Льюис Кук
ЦП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
33
Джордж Эббот
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
7
Элфи Девайн
ЦП
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Льюис Кук
ЦП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Стеллини
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Тоттенхэм - Борнмут
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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