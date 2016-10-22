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Борнмут - Тоттенхэм
Борнмут - Тоттенхэм: обзор матча 22 октября 2016
Борнмут
22.10.2016, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Тоттенхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Тоттенхэм
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
Д. Кинг
88'
Замена
Б. Афобе
️️️️
К. Уилсон
82'
72'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Д. Алли
Желтая карточка
М. Градель
67'
62'
Замена
В. Янссен
️️️️
Х. Сон
Замена
М. Градель
️️️️
Д. Айб
60'
43'
Желтая карточка
Д. Роуз
Желтая карточка
Д. Гослинг
39'
37'
Желтая карточка
Д. Алли
35'
Желтая карточка
Я. Вертонген
18'
Желтая карточка
Э. Ламела
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
31
Гарри Артер
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Джек Уилшир
АП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
2
Виктор Ваньяма
ПП
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
10
Макс Градель
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
4-2-1-3
1
Боруц
21
Дэниелс
2
Фрэнсис
27
Кук
15
Смит
31
Артер
32
Гослинг
10
Уилшир
7
Кинг
33
Айб
13
Уилсон
4-2-3-1
1
Льорис
2
Уокер
15
Дайер
14
Вертонген
3
Роуз
2
Ваньяма
8
Дембеле
9
Ламела
8
Алли
7
Сон
24
Эриксен
7
Кинг
10
Фрейзер
10
Фрейзер
7
Кинг
33
Айб
10
Градель
10
Градель
33
Айб
13
Уилсон
23
Афобе
23
Афобе
13
Уилсон
8
Алли
17
Сиссоко
17
Сиссоко
8
Алли
7
Сон
14
Янссен
14
Янссен
7
Сон
Остались в запасе
Борнмут
Тоттенхэм
23
Адам Федеричи
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
11
Ли Муссе
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Борнмут - Тоттенхэм
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
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Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Виталити Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1, Матч ТВ
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