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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Тоттенхэм
Борнмут - Тоттенхэм: обзор матча 26 августа 2023
Борнмут
26.08.2023, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Тоттенхэм
17'
Д. Мэддисон
63'
Д. Кулушевски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Тоттенхэм
Замена
К. Мур
️️️️
Ф. Биллинг
86'
82'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
И. Удогие
74'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
И. Биссума
73'
Замена
О. Скипп
️️️️
Д. Мэддисон
Замена
Д. Брукс
️️️️
А. Семеньо
73'
71'
Желтая карточка
И. Перишич
63'
ГОЛ! 0:2!
Д. Кулушевски
Пас отдал
И. Удогие
60'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Ришарлисон
Замена
Х. Траоре
️️️️
Р. Кристи
60'
Замена
Д. Энтони
️️️️
Д. Клюйверт
60'
59'
Замена
И. Перишич
️️️️
П. Сарр
54'
Желтая карточка
Ришарлисон
53'
Желтая карточка
И. Биссума
Замена
Л. Кук
️️️️
Д. Ротуэлл
46'
Желтая карточка
Л. Келли
45'
+1
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мэддисон
Пас отдал
П. Сарр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
33
Нето
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Борнмут
13
Ионуц Раду
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
10
Льюис Кук
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
10
Манор Соломон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
4-2-2-2
33
Нето
6
Керкез
6
Забарный
6
Келли
3
Ааронс
7
Ротуэлл
8
Биллинг
19
Клюйверт
10
Кристи
42
Семеньо
19
Соланке
4-2-3-1
25
Викарио
23
Порро
21
Ромеро
37
ван де Вен
13
Удогие
29
Сарр
28
Биссума
21
Кулушевски
10
Мэддисон
7
Сон
47
Ришарлисон
7
Ротуэлл
10
Кук
10
Кук
7
Ротуэлл
10
Кристи
25
Траоре
25
Траоре
10
Кристи
42
Семеньо
7
Брукс
7
Брукс
42
Семеньо
8
Биллинг
19
Мур
19
Мур
8
Биллинг
19
Клюйверт
19
Энтони
19
Энтони
19
Клюйверт
29
Сарр
5
Перишич
5
Перишич
29
Сарр
28
Биссума
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
28
Биссума
13
Удогие
4
Дэвис
4
Дэвис
13
Удогие
10
Мэддисон
34
Скипп
34
Скипп
10
Мэддисон
47
Ришарлисон
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
47
Ришарлисон
Остались в запасе
Борнмут
Тоттенхэм
13
Ионуц Раду
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
Главный тренер
Андони Ираола
17
Фрэйзер Форстер
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Борнмут - Тоттенхэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
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Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
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