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Борнмут - Тоттенхэм
Борнмут - Тоттенхэм: обзор матча 09 июля 2020
Борнмут
09.07.2020, четверг, 20:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
0 : 0
Завершен
Тоттенхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Тоттенхэм
Желтая карточка
Х. Уилсон
90'
+5
90'
+2
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
С. Орье
Желтая карточка
Д. Гослинг
87'
87'
Желтая карточка
Т. Н'Домбеле
75'
Замена
Л. Моура
️️️️
М. Сиссоко
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Д. Брукс
66'
Замена
Д. Стейси
️️️️
А. Смит
63'
46'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
Д. Ло Чельсо
46'
Замена
Х. Сон
️️️️
С. Бергвейн
Желтая карточка
Ж. Лерма
31'
31'
Желтая карточка
М. Сиссоко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
16
Эндрю Сурман
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
7
Харви Уайт
ЦФ
4-2-2-2
32
Рэмсдейл
15
Рико
15
Аке
6
Келли
15
Смит
8
Лерма
32
Гослинг
19
Станислас
7
Брукс
7
Кинг
13
Уилсон
4-2-2-2
1
Льорис
92
Орье
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
4
Дэвис
17
Сиссоко
4
Уинкс
9
Ламела
20
Ло Чельсо
34
Бергвейн
9
Кейн
7
Брукс
10
Уилсон
10
Уилсон
7
Брукс
15
Смит
3
Стейси
3
Стейси
15
Смит
20
Ло Чельсо
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
20
Ло Чельсо
92
Орье
83
Фернандеш
83
Фернандеш
92
Орье
34
Бергвейн
7
Сон
7
Сон
34
Бергвейн
17
Сиссоко
7
Моура
7
Моура
17
Сиссоко
Остались в запасе
Борнмут
Тоттенхэм
7
Арно Данжума
ЛВ
1
Артур Боруц
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
34
Оливер Скипп
ОП
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
7
Арно Данжума
ЛВ
1
Артур Боруц
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Остались в запасе
34
Оливер Скипп
ОП
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Борнмут - Тоттенхэм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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