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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Борнмут
Тоттенхэм - Борнмут: обзор матча 14 октября 2017
Тоттенхэм
14.10.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Борнмут
47'
К. Эриксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Борнмут
90'
+4
Желтая карточка
А. Бегович
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
Д. Алли
90'
+3
Желтая карточка
Я. Вертонген
85'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Г. Кейн
85'
83'
Замена
Л. Муссе
️️️️
Л. Кук
75'
Замена
Д. Дефо
️️️️
А. Смит
75'
Замена
Д. Айб
️️️️
Д. Станислас
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Х. Сон
75'
ГОЛ! 1:0!
К. Эриксен
47'
38'
Желтая карточка
А. Смит
27'
Желтая карточка
С. Кук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
31
Гарри Артер
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Льорис
6
Санчес
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
15
Дайер
2
Триппьер
4
Уинкс
7
Сон
24
Эриксен
8
Алли
9
Кейн
3-2-3-1-1
31
Бегович
2
Фрэнсис
27
Кук
15
Аке
15
Смит
21
Дэниелс
32
Гослинг
16
Сурман
10
Кук
19
Станислас
7
Кинг
8
Алли
14
Н'Куду
14
Н'Куду
8
Алли
7
Сон
17
Сиссоко
17
Сиссоко
7
Сон
9
Кейн
12
Льоренте
12
Льоренте
9
Кейн
10
Кук
11
Муссе
11
Муссе
10
Кук
19
Станислас
33
Айб
33
Айб
19
Станислас
15
Смит
9
Дефо
9
Дефо
15
Смит
Остались в запасе
Тоттенхэм
Борнмут
13
Михел Ворм
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Артур Боруц
ВР
31
Гарри Артер
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
31
Гарри Артер
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Тоттенхэм - Борнмут
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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