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Борнмут - Тоттенхэм
Борнмут - Тоттенхэм: обзор матча 25 октября 2015
Борнмут
25.10.2015, воскресенье, 17:05
Англия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 5
Завершен
Тоттенхэм
1'
М. Ритчи
9'
Г. Кейн (П)
17'
М. Дембеле
29'
Э. Ламела
56'
Г. Кейн
63'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Тоттенхэм
85'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Г. Кейн
82'
Замена
К. Триппьер
️️️️
К. Уокер
Замена
А. Смит
️️️️
М. Пью
75'
68'
Замена
Р. Мэйсон
️️️️
М. Дембеле
Замена
Я. Керморган
️️️️
Г. Мюррэй
68'
63'
ГОЛ! 1:5!
Г. Кейн
Замена
Ю. О'Кейн
️️️️
Д. Кинг
61'
56'
ГОЛ! 1:4!
Г. Кейн
Пас отдал
К. Эриксен
31'
Желтая карточка
Д. Роуз
29'
ГОЛ! 1:3!
Э. Ламела
17'
ГОЛ! 1:2!
М. Дембеле
9'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Кейн
ГОЛ! 1:0!
М. Ритчи
Пас отдал
Ч. Дэниелс
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
29
Янн Керморган
ЦФ
9
Токело Рантие
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
17
Джошуа Онома
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
3-2-3-2
1
Боруц
25
Дистен
21
Дэниелс
27
Кук
30
Ритчи
2
Фрэнсис
8
Пью
32
Гослинг
16
Сурман
39
Мюррэй
7
Кинг
3-2-1-3-1
1
Льорис
23
Алдервейрелд
15
Дайер
14
Вертонген
2
Уокер
3
Роуз
8
Дембеле
9
Ламела
24
Эриксен
8
Алли
9
Кейн
8
Пью
15
Смит
15
Смит
8
Пью
7
Кинг
32
О'Кейн
32
О'Кейн
7
Кинг
39
Мюррэй
29
Керморган
29
Керморган
39
Мюррэй
9
Кейн
9
Н'Жи
9
Н'Жи
9
Кейн
2
Уокер
2
Триппьер
2
Триппьер
2
Уокер
8
Дембеле
8
Мэйсон
8
Мэйсон
8
Дембеле
Остались в запасе
Борнмут
Тоттенхэм
19
Джуниор Станислас
ЛВ
23
Адам Федеричи
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
9
Токело Рантие
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
17
Джошуа Онома
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
19
Джуниор Станислас
ЛВ
23
Адам Федеричи
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
9
Токело Рантие
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
17
Джошуа Онома
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Борнмут - Тоттенхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Виталити Стэдиум
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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