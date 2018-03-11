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Борнмут - Тоттенхэм
Борнмут - Тоттенхэм: обзор матча 11 марта 2018
Борнмут
11.03.2018, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 4
Завершен
Тоттенхэм
7'
Д. Станислас
35'
Д. Алли
62'
Х. Сон
87'
Х. Сон
90+1'
С. Орье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Тоттенхэм
90'
+1
ГОЛ! 1:4!
С. Орье
87'
ГОЛ! 1:3!
Х. Сон
Пас отдал
К. Эриксен
62'
ГОЛ! 1:2!
Х. Сон
Пас отдал
Д. Алли
Желтая карточка
Д. Гослинг
61'
35'
ГОЛ! 1:1!
Д. Алли
Пас отдал
С. Орье
18'
Желтая карточка
Д. Роуз
ГОЛ! 1:0!
Д. Станислас
Пас отдал
А. Смит
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
10
Райан Фрейзер
ЛВ
31
Гарри Артер
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
3-2-2-1-2
31
Бегович
27
Кук
15
Аке
21
Дэниелс
2
Фрэнсис
15
Смит
32
Гослинг
10
Кук
19
Станислас
13
Уилсон
11
Муссе
4-2-3-1
1
Льорис
92
Орье
14
Вертонген
6
Санчес
3
Роуз
8
Дембеле
2
Ваньяма
8
Алли
24
Эриксен
7
Сон
9
Кейн
Остались в запасе
Борнмут
Тоттенхэм
10
Райан Фрейзер
ЛВ
1
Артур Боруц
ВР
31
Гарри Артер
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
13
Михел Ворм
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
10
Райан Фрейзер
ЛВ
1
Артур Боруц
ВР
31
Гарри Артер
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Борнмут - Тоттенхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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