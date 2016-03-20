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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Борнмут
Тоттенхэм - Борнмут: обзор матча 20 марта 2016
Тоттенхэм
20.03.2016, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
3 : 0
Завершен
Борнмут
2'
Г. Кейн
16'
Г. Кейн
52'
К. Эриксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Борнмут
Замена
Н. Шадли
️️️️
Э. Дайер
90'
Замена
Р. Мэйсон
️️️️
Д. Алли
82'
70'
Замена
М. Пью
️️️️
М. Градель
Замена
Т. Кэрролл
️️️️
Э. Ламела
66'
59'
Желтая карточка
С. Фрэнсис
ГОЛ! 3:0!
К. Эриксен
52'
45'
Замена
Ю. О'Кейн
️️️️
Б. Афобе
45'
Замена
Л. Граббан
️️️️
Г. Артер
ГОЛ! 2:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Д. Алли
16'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
Пас отдал
К. Уокер
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
10
Макс Градель
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Райан Мэйсон
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Льорис
23
Алдервейрелд
15
Дайер
6
Виммер
3
Роуз
2
Уокер
8
Дембеле
24
Эриксен
8
Алли
9
Ламела
9
Кейн
3-2-3-2
1
Боруц
15
Смит
27
Кук
21
Дэниелс
2
Фрэнсис
30
Ритчи
10
Градель
31
Артер
16
Сурман
7
Кинг
23
Афобе
8
Алли
8
Мэйсон
8
Мэйсон
8
Алли
15
Дайер
89
Шадли
89
Шадли
15
Дайер
9
Ламела
14
Кэрролл
14
Кэрролл
9
Ламела
23
Афобе
32
О'Кейн
32
О'Кейн
23
Афобе
10
Градель
8
Пью
8
Пью
10
Градель
31
Артер
11
Граббан
11
Граббан
31
Артер
Остались в запасе
Тоттенхэм
Борнмут
13
Михел Ворм
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Тоттенхэм - Борнмут
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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