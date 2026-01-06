Введите ваш ник на сайте
«Болонья» – «Аталанта»: прогноз и ставки на матч 7 января 2026 с коэффициентом 1.85

06 января 2026 9:17
Болонья - Аталанта
07 янв. 2026, среда 20:30 | Италия. Серия А, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

7 января в рамках 19 тура Серии А «Болонья» примет «Аталанту». Соседи по таблице подходят к очной встрече в разном эмоциональном состоянии: хозяева давно не побеждают, тогда как гости стабильно набирают очки за счет прагматичной игры. Матч имеет важное значение в борьбе за места в первой половине таблицы, поэтому от команд стоит ждать осторожного и тактически выверенного футбола.

«Болонья»

Команда располагается на 7 месте с 26 очками, но форма вызывает вопросы. «Болонья» не выигрывает в пяти турах подряд, а в последнем матче уступила «Интеру» 1:3. В атаке заметен спад: всего 3 гола за последние 5 игр, средний показатель – 0.60. При этом оборона также не справляется с давлением, пропуская в среднем 1.60 мяча. Лучшим бомбардиром остается Риккардо Орсолини, на счету которого 9 голов, однако поддержки ему явно не хватает.

«Аталанта»

«Аталанта» идет 8-й, набрав 25 очков, и выглядит более сбалансированной. Победа над «Ромой» 1:0 подтвердила умение команды играть на результат. В последних пяти матчах бергамаски пропустили лишь 3 гола, а средний показатель пропущенных – 0.60. В атаке команда действует прагматично, забивая около 1.20 мяча за игру, а Джанлука Скамакка остается ключевой фигурой впереди.

Факты о командах

«Болонья»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах Серии А
  • Пропускает в 10 матчах подряд
  • В среднем 0.60 забито и 1.60 пропущено за последние 5 игр

«Аталанта»

  • Забивает в 9 из 11 последних матчей
  • В среднем 1.20 забито и 0.60 пропущено за последние 5 игр
  • Победы над «Ромой» и «Дженоа» в недавних турах

Прогноз на матч «Болонья» – «Аталанта»

Статистика и текущая форма указывают на сдержанный сценарий. «Болонья» испытывает проблемы с созданием моментов, а «Аталанта» делает ставку на надежную оборону и контроль игры. Очные встречи часто проходят в упорной борьбе, без результативных всплесков, поэтому ожидать открытого футбола не стоит.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
  • Фора «Аталанты» (0) – коэффициент 1.95

1.80
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Италия. Серия А Аталанта Болонья
18+
