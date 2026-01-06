7 января в 19-м туре Серии А «Лацио» на своем поле примет «Фиорентину». Команды находятся в разных частях таблицы, но обе испытывают сложности с набором очков. Римляне пока не оправдывают ожиданий и застряли в середине, а гости ведут тяжелую борьбу за выживание. Матч имеет важное турнирное значение и может получиться прагматичным, с акцентом на осторожную игру.

«Лацио»

После 18 туров «Лацио» идет на 9 месте с 24 очками. Поражение от «Наполи» 0:2 продлило серию без побед до трех матчей. Команда испытывает проблемы в атаке: всего 3 забитых мяча за последние пять игр и средний показатель 0.60. При этом оборона выглядит относительно надежно – лишь 4 пропущенных мяча за тот же отрезок. Дома «Лацио» традиционно играет увереннее против «Фиорентины» и редко уступает этому сопернику.

«Фиорентина»

«Фиорентина» занимает 19 место, имея 12 очков. Победа над «Кремонезе» 1:0 немного улучшила настроение, однако выездная форма остается слабой: четыре поражения подряд в гостях. Команда регулярно пропускает – в 14 из 16 последних матчей чемпионата. При этом в атаке есть потенциал: 7 голов за последние пять игр и средний показатель 1.40, но оборонительные ошибки часто сводят усилия на нет.

Факты о командах

«Лацио»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

В среднем 0.60 забито и 0.80 пропущено за последние 5 игр

Забивает «Фиорентине» в 8 последних очных матчах

«Фиорентина»