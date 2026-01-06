Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Лацио» – «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч 7 января 2026 с коэффициентом 1.75

06 января 2026 9:33
Лацио - Фиорентина
07 янв. 2026, среда 22:45 | Италия. Серия А, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
«Лацио» не проиграет и тотал меньше 3.5
Сделать ставку

7 января в 19-м туре Серии А «Лацио» на своем поле примет «Фиорентину». Команды находятся в разных частях таблицы, но обе испытывают сложности с набором очков. Римляне пока не оправдывают ожиданий и застряли в середине, а гости ведут тяжелую борьбу за выживание. Матч имеет важное турнирное значение и может получиться прагматичным, с акцентом на осторожную игру.

«Лацио»

После 18 туров «Лацио» идет на 9 месте с 24 очками. Поражение от «Наполи» 0:2 продлило серию без побед до трех матчей. Команда испытывает проблемы в атаке: всего 3 забитых мяча за последние пять игр и средний показатель 0.60. При этом оборона выглядит относительно надежно – лишь 4 пропущенных мяча за тот же отрезок. Дома «Лацио» традиционно играет увереннее против «Фиорентины» и редко уступает этому сопернику.

«Фиорентина»

«Фиорентина» занимает 19 место, имея 12 очков. Победа над «Кремонезе» 1:0 немного улучшила настроение, однако выездная форма остается слабой: четыре поражения подряд в гостях. Команда регулярно пропускает – в 14 из 16 последних матчей чемпионата. При этом в атаке есть потенциал: 7 голов за последние пять игр и средний показатель 1.40, но оборонительные ошибки часто сводят усилия на нет.

Факты о командах

«Лацио»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем 0.60 забито и 0.80 пропущено за последние 5 игр
  • Забивает «Фиорентине» в 8 последних очных матчах

«Фиорентина»

  • Проигрывает 4 последних выездных матча
  • Пропускает в 14 из 16 последних игр
  • В среднем 1.40 забито и 1.00 пропущено за последние 5 матчей

Личные встречи
51% (20)
18% (7)
31% (12)
59
Забитых мячей
41
1.51
В среднем за матч
1.05
4:0
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
2 : 2
07.01.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 22 тур
Лацио
1 : 2
26.01.2025
Фиорентина
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
2 : 1
22.09.2024
Лацио
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
2 : 1
26.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
1 : 0
30.10.2023
Фиорентина
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
1 : 1
29.01.2023
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
0 : 4
10.10.2022
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
0 : 3
05.02.2022
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
1 : 0
27.10.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 35 тур
Фиорентина
2 : 0
08.05.2021
Лацио
Италия. Серия А, 16 тур
Лацио
2 : 1
06.01.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 28 тур
Лацио
2 : 1
27.06.2020
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
1 : 2
27.10.2019
Лацио
Италия. Серия А, 27 тур
Фиорентина
1 : 1
10.03.2019
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
1 : 0
07.10.2018
Фиорентина
Италия. Серия А, 33 тур
Фиорентина
3 : 4
18.04.2018
Лацио
Италия. Кубок, 1/4 финала
Лацио
1 : 0
26.12.2017
Фиорентина
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
1 : 1
26.11.2017
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Фиорентина
3 : 2
13.05.2017
Лацио
Италия. Серия А, 17 тур
Лацио
3 : 1
18.12.2016
Фиорентина
Италия. Серия А, 38 тур
Лацио
2 : 4
15.05.2016
Фиорентина
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
1 : 3
09.01.2016
Лацио
Италия. Серия А, 26 тур
Лацио
4 : 0
09.03.2015
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
0 : 2
19.10.2014
Лацио
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
0 : 1
02.03.2014
Лацио
Италия. Серия А, 7 тур
Лацио
0 : 0
06.10.2013
Фиорентина
Италия. Серия А, 28 тур
Лацио
0 : 2
10.03.2013
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 0
28.10.2012
Лацио
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
1 : 0
26.02.2012
Фиорентина
Италия. Серия А, 6 тур
Фиорентина
1 : 2
02.10.2011
Лацио
Италия. Серия А, 22 тур
Лацио
2 : 0
29.01.2011
Фиорентина
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1 : 2
18.09.2010
Лацио
Италия. Серия А, 26 тур
Лацио
1 : 1
27.02.2010
Фиорентина
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
3 : 2
20.01.2010
Лацио
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
0 : 0
04.10.2009
Лацио
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
1 : 0
08.02.2009
Лацио
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
3 : 0
24.09.2008
Фиорентина
Италия. Серия А, 30 тур
Фиорентина
1 : 0
22.03.2008
Лацио
Италия. Серия А, 11 тур
Лацио
0 : 1
03.11.2007
Фиорентина
Показать все

Прогноз на матч «Лацио» – «Фиорентина»

Обе команды далеки от оптимальной формы, но «Лацио» выглядит более сбалансированным за счет надежной обороны и фактора домашнего поля. «Фиорентина» способна забить, однако ее нестабильная защита повышает шансы хозяев как минимум не проиграть. Вероятен сдержанный матч с небольшим количеством голов.

Рекомендованные ставки

  • «Лацио» не проиграет и тотал меньше 3.5 – коэффициент 1.75
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

1.75
«Лацио» не проиграет и тотал меньше 3.5
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Италия. Серия А Фиорентина Лацио
Другие прогнозы
15.01.2026
20:30
1.70
Италия. Серия А, 16 тур
Верона - Болонья
Двойной шанс «Верона» (1X)
15.01.2026
22:45
1.75
Италия. Серия А, 16 тур
Комо - Милан
Тотал меньше 2.5 голов
15.01.2026
23:00
1.64
Испания. Кубок, 1/8 финала
Расинг - Барселона
Победа «Барселоны» с форой (-1.5)
16.01.2026
17:45
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Халидж - Аль-Охдуд
Победа «Халиджа»
16.01.2026
22:30
1.90
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер - Айнтрахт
Победа «Айнтрахта» с форой (0)
16.01.2026
23:00
1.73
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол - Жирона
Тотал меньше 2.5 голов
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 