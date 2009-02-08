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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Лацио
Фиорентина - Лацио: обзор матча 08 февраля 2009
Фиорентина
08.02.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 0
Завершен
Лацио
90'
А. Джилардино
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Лацио
Желтая карточка
Ф. Мело
+2
+1
Замена
Э. Мендичино
️️️️
К. Ледесма
ГОЛ! 1:0!
А. Джилардино
Замена
С. Маури
️️️️
П. Фоджа
Замена
М. Паскуаль
️️️️
Х. Варгас
Замена
️️️️
К. Брокки
Желтая карточка
Ф. Муслера
Замена
Ф. Семиоли
️️️️
З. Кузманович
Желтая карточка
М. Сарате
Замена
Д. Комотто
️️️️
Д. Дайнелли
Желтая карточка
К. Ледесма
Желтая карточка
Р. Монтоливо
Желтая карточка
Д. Дайнелли
17'
Вторая желтая
Л. Де Сильвестри
11'
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
11
Хуан Варгас
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
11
Жаоад Заири
ПЗ
33
Марко Донадель
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
18
Риккардо Монтоливо
АП
8
Здравко Кузманович
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
12
Адриан Муту
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
27
Матузалем
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ОП
32
Кристиан Брокки
ПП
21
Горан Пандев
ЛФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
17
Паскуале Фоджа
РФ
Главный тренер
Делио Росси
Фиорентина
1
Влада Аврамов
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
77
Франко Семиоли
ПП
32
Эмилиано Бонаццоли
ЦФ
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
7
Манфредини
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
6
Усман Дабо
ЦП
90
Этторе Мендичино
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Фрей
11
Варгас
5
Гамберини
3
Дайнелли
11
Заири
30
Мело
33
Донадель
8
Кузманович
18
Монтоливо
12
Муту
19
Джилардино
4-1-2-3
16
Муслера
29
Де Сильвестри
25
Крибари
14
Розегнал
11
Коларов
24
Ледесма
32
Брокки
27
Матузалем
17
Фоджа
9
Сарате
21
Пандев
11
Варгас
21
Паскуаль
21
Паскуаль
11
Варгас
3
Дайнелли
16
Комотто
16
Комотто
3
Дайнелли
8
Кузманович
77
Семиоли
77
Семиоли
8
Кузманович
24
Ледесма
90
Мендичино
90
Мендичино
24
Ледесма
17
Фоджа
6
Маури
6
Маури
17
Фоджа
Остались в запасе
Фиорентина
Лацио
32
Эмилиано Бонаццоли
ЦФ
1
Влада Аврамов
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
19
Давиде Фараони
ПЗ
7
Манфредини
ЛП
6
Усман Дабо
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
32
Эмилиано Бонаццоли
ЦФ
1
Влада Аврамов
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
Остались в запасе
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
19
Давиде Фараони
ПЗ
7
Манфредини
ЛП
6
Усман Дабо
ЦП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Фиорентина - Лацио
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"Спорт" 16:55 (прямая)
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