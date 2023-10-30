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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Фиорентина
Лацио - Фиорентина: обзор матча 30 октября 2023
Лацио
30.10.2023, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 0
Завершен
Фиорентина
90+5'
Ч. Иммобиле (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Фиорентина
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ч. Иммобиле
90'
+5
79'
Замена
Л. Раньери
️️️️
К. Бираги
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
В. Кастелланос
78'
Замена
Педро
️️️️
М. Дзакканьи
77'
71'
Замена
М. Лопес
️️️️
Артур
Желтая карточка
М. Дзакканьи
67'
Замена
Д. Камада
️️️️
М. Гендузи
67'
Замена
М. Весино
️️️️
Л. Альберто
67'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Н. Ровелла
63'
62'
Замена
А. Барак
️️️️
Д. Бонавентура
62'
Замена
М. Нзола
️️️️
Л. Белтран
55'
Желтая карточка
Д. Бонавентура
46'
Замена
Р. Мандрагора
️️️️
А. Дункан
Желтая карточка
Н. Ровелла
45'
+2
45'
+2
Желтая карточка
Н. Иконе
40'
Желтая карточка
А. Дункан
Желтая карточка
М. Лаццари
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
18
Луис Альберто
(К)
АП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
(К)
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
6
Артур
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Лацио
55
Луиджи Сепе
ВР
35
Христос Мандас
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
18
Даичи Камада
АП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
27
Никколо Пьероцци
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
32
Джино Инфантино
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
72
Антонин Барак
АП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
70
М'Бала Нзола
ЦФ
4-1-1-3-1
49
Проведель
29
Лаццари
4
Патрик
26
Романьоли
77
Марушич
6
Ровелла
6
Гендузи
7
Андерсон
18
Альберто
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
4-3-2-1
1
Террачиано
65
Паризи
28
Мартинес
31
Миленкович
3
Бираги
6
Артур
32
Дункан
7
Бонавентура
93
Иконе
31
Гонсалес
18
Белтран
6
Ровелла
32
Катальди
32
Катальди
6
Ровелла
18
Альберто
15
Весино
15
Весино
18
Альберто
6
Гендузи
18
Камада
18
Камада
6
Гендузи
10
Дзакканьи
9
Педро
9
Педро
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
9
Иммобиле
9
Иммобиле
11
Кастелланос
3
Бираги
20
Раньери
20
Раньери
3
Бираги
32
Дункан
8
Мандрагора
8
Мандрагора
32
Дункан
6
Артур
20
Лопес
20
Лопес
6
Артур
7
Бонавентура
72
Барак
72
Барак
7
Бонавентура
18
Белтран
70
Нзола
70
Нзола
18
Белтран
Остались в запасе
Лацио
Фиорентина
55
Луиджи Сепе
ВР
35
Христос Мандас
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
19
Тома Башич
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
27
Никколо Пьероцци
ПЗ
50
Томмазо Мартинелли
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
32
Джино Инфантино
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
35
Христос Мандас
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
19
Тома Башич
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
Остались в запасе
27
Никколо Пьероцци
ПЗ
50
Томмазо Мартинелли
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
32
Джино Инфантино
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Лацио - Фиорентина
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Маттео Марченаро
(Генуя)
Стадион:
Олимпико
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